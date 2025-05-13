BİRCE AKALAY, 78. CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYECEK

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen ismi Birce Akalay, bu yıl da dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali’nde boy gösterecek. 13-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan festivalde, Akalay 13 Mayıs’taki açılış töreninde kırmızı halıda yürüyecek.

BİRCE AKALAY YİNE IŞILDAYACAK

Birce Akalay, geçtiğimiz yıl 77. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya Özgür Masur imzalı şık bir kıyafetle katılmış ve modaseverlerden tam not almıştı. Bu yıl da özel tasarlanmış bir kıyafetle katılması beklenen Akalay, uluslararası basının ilgi odağı olacak.

Sanatçının Cannes’daki etkinliklerde Türkiye’yi temsil etmesi, moda ve sinema çevrelerinde heyecanla bekleniyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA AYNI HALIDA

Cannes Film Festivali’nde bu yıl jüri başkanlığını Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlenecek. Festivalin kırmızı halısında Emma Stone, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch ve Paul Mescal gibi dünyaca ünlü yıldızlar da yer alacak.

Birce Akalay’ın bu önemli platformda yer alması, Türkiye’nin uluslararası etkinliklerdeki görünürlüğünü artırması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.