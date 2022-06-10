Michaela Astro’dan sanat dünyası ile ilgili bomba açıklamalar!

Haber Konseyi’ne verdiği röportajla gündem yaratan Michaela Astro, şimdi de sanat dünyasının ünlü

isimleri ile ilgili ses getirecek öngörülerde bulundu.

Dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, bomba açıklamalarına yenilerini ekledi. Marmara Bölgesi’nde

depremlerin yaşanacağı bir döneme girdiğimizi açıkladıktan sonra Balıkesir’in üst üste sallanmasıyla

gözler yine Michaela’ya çevrildi.

Gerçekleşen öngörüleriyle tanınan ödüllü astrolog, bu kez sanat dünyasını mercek altına aldı.

Hadise’nin nikah masasına oturacağını bilerek herkesi bir kez daha şaşırtan Astro, şimdi de ünlü

şarkıcının evliliğinde sıkıntılar yaşadığını söyledi.

İşte Michaela Astro’nun sanat dünyası ile ilgili yeni kehanetleri;

HADİSE BOŞANACAK!

-İşadamı Mehmet Dinçer ile evlenen Hadise için ne yazık ki kötü haberlerim var… Hadise bu evlilikte

hiç mutlu değil. Etrafa gülücükler dağıttığına bakmayın. Eşinin ailesi yüzünden büyük sıkıntılar yaşıyor.

Sonunda sorunları göğüsleyemeyecek ve evliliğini bitirme kararı alacak!

EDA’NIN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI ÇIKACAK

-Eda Taşpınar ile ünlü bir iş kadınının porno fotoğrafları ortaya çıkacak. Uzun süredir bu kadınla

gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Taşpınar’ın bu sırrını herkes öğrenecek. Skandalın ardından Taşpınar,

ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

ŞEYMA’NIN BAŞI DERDE GİRECEK!