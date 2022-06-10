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Michaela Astro’dan sanat dünyası ile ilgili bomba açıklamalar!

Michaela Astro’dan sanat dünyası ile ilgili bomba açıklamalar!
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10 Haziran 2022 - 14:56

Haber Konseyi’ne verdiği röportajla gündem yaratan Michaela Astro, şimdi de sanat dünyasının ünlü

isimleri ile ilgili ses getirecek öngörülerde bulundu.

Dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, bomba açıklamalarına yenilerini ekledi. Marmara Bölgesi’nde
depremlerin yaşanacağı bir döneme girdiğimizi açıkladıktan sonra Balıkesir’in üst üste sallanmasıyla
gözler yine Michaela’ya çevrildi.
Gerçekleşen öngörüleriyle tanınan ödüllü astrolog, bu kez sanat dünyasını mercek altına aldı.
Hadise’nin nikah masasına oturacağını bilerek herkesi bir kez daha şaşırtan Astro, şimdi de ünlü
şarkıcının evliliğinde sıkıntılar yaşadığını söyledi.
İşte Michaela Astro’nun sanat dünyası ile ilgili yeni kehanetleri;
HADİSE BOŞANACAK!
-İşadamı Mehmet Dinçer ile evlenen Hadise için ne yazık ki kötü haberlerim var… Hadise bu evlilikte
hiç mutlu değil. Etrafa gülücükler dağıttığına bakmayın. Eşinin ailesi yüzünden büyük sıkıntılar yaşıyor.
Sonunda sorunları göğüsleyemeyecek ve evliliğini bitirme kararı alacak!
EDA’NIN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI ÇIKACAK
-Eda Taşpınar ile ünlü bir iş kadınının porno fotoğrafları ortaya çıkacak. Uzun süredir bu kadınla
gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Taşpınar’ın bu sırrını herkes öğrenecek. Skandalın ardından Taşpınar,
ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.
ŞEYMA’NIN BAŞI DERDE GİRECEK!
-Çok üzgünüm ama Şeyda Subaşı için de güzel haberlerim yok! Acun Ilıcalı’dan ayrıldıktan sonra adı
pek çok kişi ile aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı, bu kez başını derde sokacak. Bu durumu
örtbas etmek de ex eşi Acun Ilıcalı’ya kalacak. Hemen devreye giren Acun, olayı kapatmaya çalışsa da
bilenler, duyanlar olacak!
SEREN PATLAMA YAPACAK
-Seren Serengil için, harika bir dönem başlıyor diyebilirim… Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları
yüzünden zor günler yaşayan Serengil’in yüzü nihayet gülecek. İş hayatı hareketlenecek, konserden
konsere koşacak. Her zaman olduğu gibi kendine yapılan haksızlıkları af edecek. Belki de bu yüzden
her işi yolunda gidecek…
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