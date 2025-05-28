SEDA AKMAN SÜRÜNLER’E REİS OLARAK DÖNÜYOR

Başarılı oyuncu Seda Akman, TRT Tabii ekranlarında yayınlanacak olan dönem dizisi **“Sürgünler”**in ikinci sezonuyla izleyici karşısına bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. 1940’lı yılların Türkiye’sinde geçen dizi, savaş sonrası değişen siyasi ve toplumsal dengeleri, sınır ötesi güç mücadelelerini çarpıcı bir şekilde ekrana yansıtmayı amaçlıyor.

SERT VE GÜÇLÜ BİR AŞİRET LİDERİ: SEDA AKMAN’IN YENİ KARAKTERİ

“Sürgünler” dizisinin ikinci sezonunda, Seda Akman, Süreyya adlı aşiret liderini canlandıracak. Türkiye ile Suriye sınırları arasında etkili olan Süreyya aşiretinin reisi olan bu karakter, sınırın iki yakasında sahip olduğu silahlı güçler ve güçlü bağlantılarla dikkat çekiyor. Seda Akman’ın bu rolü, diziye sertlik ve derinlik katacak.

Akman, son olarak “Deha” dizisinde Aysel karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Yeni projesiyle oyunculuğunda farklı bir yöne evrilen Akman, sınır ötesi güç mücadelelerini ve dönemin zorlu koşullarını ustalıkla yansıtacak.

DİZİNİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

“Sürgünler” dizisinin ikinci sezon çekimleri Haziran ayının sonunda başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Recai Karagöz otururken, senaryosu genç ve yetenekli senarist Volkan Sümbül tarafından kaleme alınıyor. Yeni sezon, savaşın gölgesinde şekillenen Anadolu coğrafyasını ve toplumsal çalkantıları derinlemesine inceleyerek, seyircilere dönemin gerçekçi portresini sunmayı hedefliyor.

OYUNCU KADROSUNDA ÖNEMLİ TRANSFERLER

Dizide, eski eşkıya Kurtoğlu karakteriyle Osman Sonant’ın yer alması da dikkat çekiyor. Süreyya aşiretinin reisi Seda Akman ile birlikte, güçlü ve etkileyici karakterlerin öne çıktığı yeni sezon, izleyicilerin beklentisini yükseltiyor.

“SÜRÜNLER”İN TEMASI VE YAYIN PLANI

İkinci Yeni Yapım tarafından hayata geçirilen “Sürgünler”, savaş sonrası Anadolu’nun değişen sosyal ve siyasi yapısını anlatan kapsamlı bir dönem dizisi olarak öne çıkıyor. TRT Tabii platformunda yayınlanacak dizi, tarih ve dramayı bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.