Mehmet Aslantuğ’dan ‘kendini acındırdı’ yorumlarına olay yanıt!

“KONFOR ALANLARINI YOK SAYARAK…”

Ünlü oyuncu, “Birçok izleyici, mütecavizine aşık rollerden de ilham alabilir ama ben o rolün biricik meselesinin böyle bir aşkı meşrulaştırmak değil, o aşkla savaşmak olduğuna inanlardanım. Çoğu insan için önemli olan konfor alanlarını kaybetmemek olabilir ama ben onları yok sayarak yürüyorum. Ah be kuzum, bırak aşkı, toplumu onarmak için az çok sözüm / emeğim var, sen bu açığa gıybet muhabbetiyle neyi onarmış oluyorsun?” ifadelerini kullandı.