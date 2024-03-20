Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı

Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
20 Mart 2024 - 18:39
Gazeteci Nevzat Çiçek canlı yayında, “Seçime bir hafta kala çok dillendiriliyor” diyerek, Demirtaş’ın İstanbul çağrısı yapacağını iddia etti.

CHP ile yapılan ‘kent uzlaşısı’ sonucu bazı bölgelerde aday göstermeyen DEM Partisi, Ekrem İmamoğlu’na karşı Meral Danış Beştaş’ı aday olarak belirledi.

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterip göstermeyeceği tartışılırken, Başak Demirtaş’ın adaylık işaretleri sonrasında parti, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’yi aday olarak duyurdu.

DEM adayları seçmenlerden destek istemeye devam ederken, bazı seçmenlerin İmamoğlu’nu destekleyeceği iddia ediliyor.

Selahattin Demirtaş’ın, seçime bir hafta kala İstanbul seçimleri için dikkat çekici bir açıklama yapacağı söylendi.

Selahattin Demirtaş’ın çağrı yapacağı iddiasını Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Sözcü TV canlı yayınında gündeme getirdi.

Yakın zamanda Selahattin Demirtaş’ın seçim öncesinde önemli bir hamle yapacağı konuşulmakta olduğu bildirildi.

“BANAN ÇOK UZAK BİR İHTİMAL GİBİ GELİYOR”

Kulis bilgisi paylaşan Gazeteci Çiçek, “Selahattin Demirtaş’ın seçime bir hafta kala Meral Danış Beştaş için bir çağrı yapacağı çok dillendiriliyor, Meral Danış Beştaş’a oy istemesiyle ilgili. İki şekilde geliyor; birincisi, Meral Hanım kişisel olarak, aile olarak hem Başak hanıma hem sayın Demirtaş’a çok yakınlar. Yani dostlukları çok ileri boyutta. Seçime bir hafta kala çok dillendiriliyor. Bana da çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor” sözlerini kullandı.

Çiçek, İstanbul’daki Nevruz etkinliğindeki kalabalığa atıfta bulunarak, İmamoğlu’nun DEM seçmeninin yaklaşık üçte birinin oyunu aldığını, seçimin kaderinin DEM ve Yeniden Refah’ın tavrıyla belirleneceğini ve iki adayın anketlerde kendilerini hafif bir önde gösterdiğini, ancak anketlerin hata payının %2 olduğunu belirtti.

Çiçek, ayrıca DEM’in oylarının büyük bir kısmının partide kalabileceğini ancak Selahattin Demirtaş’ın yapacağı bir açıklamanın durumu değiştirebileceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdiHerkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi
TGC 65.Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandıTGC 65.Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı
Erdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktıErdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktı
Tüketici Güven endeksinde artış yüzde 0,02 sınırlı kaldıTüketici Güven endeksinde artış yüzde 0,02 sınırlı kaldı
Ankara-Elmadağ treni yarın sefere başlıyorAnkara-Elmadağ treni yarın sefere başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel 15 saniyede nasıl 500 bin lira kazanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar eksilere düşecek! İşte il il 20 Mart hava durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil’den damadına veto: Hırsız damat istemiyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da dengeleri değiştirecek hamle! “Seçime bir hafta kala çok dillendiriliyor”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’den Kahramanmaraş depremi değerlendirmesi! ‘Endişeye mahal yok…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi! Faiz beklentisi ne yönde?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olaylı Fenerbahçe Trabzonspor maçında detaylar ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktıMart 20, 2024-11:48 am
Tüketici Güven endeksinde artış yüzde 0,02 sınırlı kaldıMart 20, 2024-11:46 am
ABD’de göçmen krizi devam ediyorMart 20, 2024-11:44 am
Ankara-Elmadağ treni yarın sefere başlıyorMart 20, 2024-11:42 am
Çin’den milyonlarca tonluk petrol rezervi keşfiMart 20, 2024-11:41 am
Yurt dışı üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 2,38 yıllık yüzde 62,38 arttıMart 20, 2024-11:39 am
İngiltere’de enflasyon tahminlerden fazla yavaşladıMart 20, 2024-11:38 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !