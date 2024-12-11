İSRAİL’İN SURİYE TOPRAKLARINDA İLERLEYEN İŞGALI

İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetleri, bölgede gerginliği artırmaya devam ediyor. Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar, bölgedeki stratejik denetimi güçlendirme amacı taşıyor. İsrail’in bu eylemleri, hem Suriye’nin egemenliğini ihlal ediyor hem de bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor.

KUNAYTRA’DA İSRAİL’İN YENİ ASKERİ YIĞINAKLARI

İsrail ordusu, Kuneytra bölgesinde askeri yığınak yaparak Suriye topraklarına doğru ilerlemesini sürdürüyor. Bu bölgede İsrail ordusu, sokaklarda tanklarla mevzilendi ve hava saldırılarıyla stratejik hedefleri vurmaya başladı. İsrail’in bu askeri adımları, Suriye’nin güneyindeki toprak bütünlüğünü zayıflatmayı amaçlıyor.

HAVA SALDIRILARI VE STRATEJİK HEDEFLER

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından 320’den fazla “stratejik hedefi” hava saldırılarıyla vurduğunu açıkladı. Bu saldırılar arasında Suriye’nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterler ile savaş gemileri hedef alınarak, Suriye’nin askeri kapasitesinin büyük bir kısmı yok edilmeye çalışılıyor. İsrail’in bu askeri operasyonlarla Suriye’nin askeri gücünü önemli ölçüde zayıflatmayı hedeflediği belirtiliyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail’in Suriye topraklarında ilerleyişi, uluslararası toplumda ciddi endişelere yol açtı. Birleşmiş Milletler, İsrail’in 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye topraklarına girmesini kınadı. Türkiye ise, İsrail’in işgalci eylemlerine sert tepki göstererek, bölgenin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İŞGALİN YARATTIĞI TEHDİT

İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetleri, bölgesel güvenliği tehdit etmeye devam ediyor. Uluslararası toplum, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu işgalci faaliyetlerin durdurulması için etkin adımlar atılması gerektiğini belirtiyor. Suriye’deki iç savaşın ardından artan dış müdahaleler, bölgedeki istikrarı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com