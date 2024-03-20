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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar eksilere düşecek! İşte il il 20 Mart hava durumu…

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar eksilere düşecek! İşte il il 20 Mart hava durumu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mart 2024 - 18:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni rapora göre yurt genelinde kuvvetli kar, sağanak ve sıcaklıkların eksilere düşmesi bekleniyor. Ayrıca Ağrı, Diyarbakır, Hatay, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 20 Mart Çarşamba hava durumu…

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