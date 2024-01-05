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Seçil Erzan’ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! “Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu”

Seçil Erzan’ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! “Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ocak 2024 - 16:16
Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan’ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı. Mesajlarda, Erzan’ın eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol’un “Fatin işin içinde! Ben eminim! Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim” ifadelerini kullandığı görüldü.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 1

Aralarında ünlü futbolcularında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank Levent Büyükdere Caddesi’ndeki şube müdürü Seçil Erzan’ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı. Raporda, Erzan’ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Candaş Gürol’ın, “Fatin işin içinde! Ben eminim! Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim” diye mesajlarının olduğu ortaya çıktı.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 2

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank’ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan’ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı. Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 3

553 SAYFALIK RAPORDA TELEFON MESAJLARI YER ALDI
553 sayfalık raporda, arka kısmının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan’ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan’ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 4

Bilirkişi raporunda, Seçil Erzan’ın Fatih Terim, Fulya Terim ve Arda Turan’ın ardından eski Galatasaray kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen avukat Candaş Gürol ile yaptığı mesajlaşmalara ulaşıldı.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 5

“CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ’Yİ MUTLAKA HALLET”
Tercüman Musa Mert Çetin’in 2022 Aralık ayında Seçil Erzan’la konuşmaya başladığı ve o dönem Galatasaray’da forma giyen Podolski hakkında konuştukları ve Erzan’ın Podolski’yi ikna etmesi yönünde mesajlar attığı görüldü.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 6

Seçil Erzan; Canım sen Muslera ve Poldi mutlaka hallet, Çok çok iyi çünkü
Musa Mert Çetin; Tmm Seçom 2’siyle de konuşacağım.
Seçil Erzan; Yolunda mı her şey?

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 7

Musa Mert Çetin; Kardeşin çok çalışıyor Seçoo.
Seçil Erzan; Poldi?
Musa Mert Çetin; Sabahtan Poldi’yle buluşacağım banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı Denizbank Florya’ya aktaracak. Bitsin hemen gelirim yanına.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 8

Musa Mert Çetin; Kardeşin çok çalışıyor Seçoo.
Seçil Erzan; Poldi?
Musa Mert Çetin; Sabahtan Poldi’yle buluşacağım banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı Denizbank Florya’ya aktaracak. Bitsin hemen gelirim yanına.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 9
Mert Çetin’in her adımını Erzan’a bildirmesi ise dikkat çekti. Konuşmaların devamı ise şöyle: Musa Mert Çetin; Dün yeni yıllarını kutladım dedim direk girmeyeyim konuya bugün Poldi’ye dalacağım, bence Bruma’ya gerek yok çok yaymayalım derim ama yüz yüze konuşuruz.
Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 10

Seçil Erzan; Tamam 11’de evdeyim Candaş gidiyor sen direkt bana gel.
Musa Mert Çetin; Şu haftayı bir atlatalım alnımızın akıyla. Seçomm cumaya kadar benimkinin bir kısmını da alsam efsane olacak ev sahibiyle sözleştim.
Musa Mert Çetin; Seçom ben aceleye getirmedim Nando beni sıkıştırmaya başladı pazar yurt dışına çıkacağım planımızı yapalım ona göre bende gününü söyleyeyim kendisine normalde 5’inde bitiyor 9-10 gibi veririz diyorduk ben fazla fazla 15 dedim ona biliyorsun.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 11

Seçil Erzan; Canım benim burada sıkışmam sorun bizim işlerle ilgili değil.
Mert Çetin’in Muslera’nın fona yatırdığı para sonrası geri ödeme istemesi üzerine Çetin’in Seçil Erzan’ı sürekli Muslera’ya ödeme yapması konusunda sıkıştırdığı, Erzan’ın ise Çetin’i ödeme yapacağını belirterek oyaladığı konuşmalar raporda görüldü. Mert’in Şubat 2023’ün sonuna doğru Erzan’a sisteme güveninin kalmadığını, Muslera’nın geç yapılan ödeme sonrası tedirgin olduğunu ve durumu başkalarına anlatacağı konusunda korkuları olduğunu ifade eden mesajlar attığı görüldü. Mert Çetin’in Erzan’a gönderdiği bazı mesajlar ise şöyle:

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 12

SEVGİLİSİYLE MESAJLARI DA ORTAYA ÇIKTI
Seçil Erzan’ın bir dönem sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile de konuşmalar raporda yer aldı. Avukat Candaş adıyla Erzan’ın telefonunda kayıtlı olan Candaş Gürol’a söylediği yalanlar nedeniyle Gürol’un kariyerini bitireceğini söyleyerek Erzan’la evlenmekten vazgeçtiğine dair mesajlar tespit edildi. Raporda yer alana mesajlardan bazıları ise şöyle:

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 13

Avukat Candaş; Sen nelerin içindesin, nelerin, ama konuşmaya bile halin yok.
Seçil Erzan; Candaş
Avukat Candaş; Çok yoruldum yalanlarından bana gerçeği anlat.
Seçil Erzan; Beni yalnız bırakma bu akşam Candaş, lütfen gel, dayanamıyorum lütfen gel, Candaş acil aç, hemen ara lütfen.

Seçil Erzan'ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! "Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu" - Sayfa 14

Avukat Candaş; Ne oldu? Çeten ve sen, işleri çözdünüz mü? Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?
Seçil Erzan; Sorun yok.

“FATİH HOCAYLA BİR YAKINLAŞMAN OLDU BEN EMİNİM”
Seçil Erzan’la Candaş Gürol’un Mart 2023’te yaptığı konuşmalar ise şu şekilde;

Avukat Candaş; Bana söylediklerinde küçücük bir yalan yoksa inşallah çözersin. Bana yalan söylediysen inşallah çözemezsin. Hep böyle dua ediyorum.

Avukat Candaş; Fatin işin içinde! Ben eminim! Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var ben eminim. Kafayı yiyorum kafayı.
Avukat Candaş; Bir akşam içip geldin bankadan arkadaşlarla karşılaştık dedin, o da kim bilir neydi, beni aldattın belki de defalarca.
Seçil Erzan; Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne Fatih ne hoca ilişkisi, söylediğim her şey doğru.

Avukat Candaş; Bana yaşattıklarına bak, üç kuruşluk insanlar köşeyi dönsün diye.
Seçil Erzan; Söz veriyorum hepsini telafi edeceğim.
Avukat Candaş; Bana layık gördüğün şeylere bak.
Candaş Gürol’un mesajlaşmaların son bölümlerinde Erzan’a herkesi dolandırdığı için kızdığına dair mesajlar yer aldı.

TELEFON REHBERİNDE 5 BİN 689 KİŞİ KAYITLI
Raporda Seçil Erzan’ın telefonuna ait verilere de yer verildi. Veriler ise şöyle; Arama Günlüğü 591, Kişi listesi 5 bin 689, Notlar 19, Veriler 365, Ses 2 bin 175, Videolar 793, Arşivler 75, gibi verilerde raporda yer aldı.

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