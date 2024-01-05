Seçil Erzan’ın telefonundan yeni yasak aşk mesajı! “Fatih Hocayla bir yakınlaşman oldu”

Avukat Candaş; Fatin işin içinde! Ben eminim! Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var ben eminim. Kafayı yiyorum kafayı.

Avukat Candaş; Bir akşam içip geldin bankadan arkadaşlarla karşılaştık dedin, o da kim bilir neydi, beni aldattın belki de defalarca.

Seçil Erzan; Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne Fatih ne hoca ilişkisi, söylediğim her şey doğru.