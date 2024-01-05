Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade verdi!

İstanbul’da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A., İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunmuş ve ardından da tutuklanmıştı. Saldırının ardından “Eline Sağlık” paylaşımı yapan Fatih Altaylı için savcılık “Suçu ve suçluyu övme” suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
Fatih Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023’te yayınladığı videoda, Ankara’da gerçekleştirilen “İsrail ve PKK’ya Lanet Mitingi”ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla “halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçundan re’sen ayrı bir soruşturma başlatmıştı.
Yurtdışına çıkış yasağı getirildi
Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatih Altaylı sabah saatlerinde savcılığa geldi. Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı’ya adliyeye gelerek destek verdi. Savcılık ifadesinin ardından Fatih Altaylı, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Altaylı hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirdi.