Seçil Erzan kimden, ne kadar para topladı? Tutar ortaya çıktı, rakam dudak uçuklattı…

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ile ilgili yargılama süreci devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Seçil Erzan’ın 226 yıl hapsi isteniyor.
SEÇİL ERZAN KİMDEN, NE KADAR TOPLADI?
Fatih Terim ve Arda Turan’ın ifadelerinin kamuoyuna yansımasının ardından davada Seçil Erzan’ın kimlerden ne kadar para topladığı ortaya çıktı.
Erzan’ın toplamda 43 milyon 920 bin 82 Dolar’la birlikte 15 milyon 625 bin Türk Lirası topladığı görüldü.
Bülent Çeviker: 2 milyon 118 bin Dolar
Volkan Bahçekapılı: 4 milyon 292 bin Dolar
Burhan Taşpolat: 572 bin 500 Dolar
Evrim Pınar Güzel: 588 bin 580 Dolar + 1 milyon 550 TL
Atilla Baltaş: 5 milyon Dolar
Kemal Tanın Yılmaz: 1 milyon 265 bin Dolar
Merve Özer Yılmaz: 600 bin Dolar
Mustafa Yılmaz: 2 milyon 401 bin Dolar
Nebahat Yılmaz: 865 bin Dolar
Nazlı Can: 600 bin Dolar
Mert Zeydanlı: 2 milyon 100 bin Dolar
Arda Turan: 7,5 milyon Dolar
Selçuk İnan: 1 milyon 930 bin Dolar
Fernando Muslera: 500 bin Dolar
Musa Mert Çetin: 75 bin Dolar
Semih Kaya: 3 milyon 207 bin Dolar
Fırat Özdemir: 4 milyon 46 bin Dolar
İbrahim Kocabaldır: 200 bin Dolar
Nurettin-Uğur Gözaçan: 500 bin Dolar
Melis Özsüt Şener: 237 bin Dolar
Deniz Güzel: 125 bin Dolar
Cüneyt Demir: 150 bin Dolar
Zehra Nur Karaca: 575 bin Dolar
Sevgil Sinih: 950 bin TL
Kaan Sinih: 250 bin Dolar + 250 bin TL
Nuray Şengüler: 12 milyon TL
Hüseyin Eligül: 500 bin Dolar
Erkan Ergene: 511 bin Dolar + 875 bin TL
Emre Çolak: 3 milyon 212 bin Dolar
Toplam: 43 milyon 920 bin 82 Dolar + 15 milyon 625 bin TL