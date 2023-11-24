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Seçil Erzan kimden, ne kadar para topladı? Tutar ortaya çıktı, rakam dudak uçuklattı…

Seçil Erzan kimden, ne kadar para topladı? Tutar ortaya çıktı, rakam dudak uçuklattı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Kasım 2023 - 15:12
Spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın kimden ne kadar topladığı ortaya çıktı.

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