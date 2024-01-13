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Scope, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltti

Scope, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ocak 2024 - 16:11
Almanya merkezli kredi kuruluşu Scope Ratings, Türkiye’nin not görünümünü “negatif”ten “durağan”a revize etti

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