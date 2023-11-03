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Scarlett Johansson’dan yapay zeka şirketine dava!

Scarlett Johansson’dan yapay zeka şirketine dava!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Kasım 2023 - 10:50
Scarlett Johansson, sesi yapay zeka ile bir reklamda izinsiz kullanılınca oyuncu yapay zeka şirketine dava açtı.

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Scarlett Johansson’dan yapay zeka şirketine dava!
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