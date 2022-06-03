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Konseri iptal edilen Melek Mosso’dan sert sözler! Binlerce kişiden alkış koptu

Konseri iptal edilen Melek Mosso’dan sert sözler! Binlerce kişiden alkış koptu
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03 Haziran 2022 - 15:00
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık 15 bin kişiye konser veren Melek Mosso, sahnede bu iptal kararlarına ilişkin sert ifadeler kullandı…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Melek Mosso dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Son günlerde konserleri bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin istememesi üzerine Valilikler ve AK Partili Belediye yönetimleri tarafından Melek Mosso çıktığı sahnede çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık 15 bin kişiye konser veren Melek Mosso, sahnede bu iptal kararlarına ilişkin şu sert ifadeleri kullandı:

“Bir gün özgürce giyinebildiğimiz. Özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten onun için şarkı söylemekten konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum burada kadın erkek değil insan olarak konuşuyorum. Lütfen babam, abim, kardeşim, amcam, dayım, sevgilim, kuzenim, kankam diye ayırt etmeyin. Bir el bir ses yükseliyorsa, kadınıyla erkeğiyle onun önünde durun. Ve bizimle birlikte yeri geldiğinde yürüyün dostlar. Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz yanımızda durun yeter.”

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