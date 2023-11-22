Eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef All Star’da bu haftanın mavi takım kaptanı Alican olurken kırmızı takım kaptanı Batuhan oldu. İlk oyunda yarışmacılar ravioli çeşitlerinden tabaklar yaptı. Fakat tüm yarışmacılar oyun boyunca tezgahlarını değiştirdi. Kazanan kırmızı takım olurken Dilara’nın yaşadığı gerginlik damga vurdu.
DİLARA TABAĞINI SUNMADI
Kendi tezgahına gelen Dilara, tabağının çok tuzlu olduğunu dile getirdi. Sinirlerine hakim olamayan Dilara, tabağını şeflere sunmak istemediğini söyledi. Dilara, “Şefim ben sunum yapmak istemiyorum. Benim raviolim olduğunu kabul etmiyorum. Tuz dolu içi. Bu ravioli değil ben sorumluluğu kabul ediyorum, kendimi rezil edemem” ifadelerini kullandı.
Somer şef ise Dilara’nın sözlerine “Getir biz bakalım” diyerek yarışmacıyı çağırdı.
MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNA ÇIKTI
Mavi takımda yer alan yarışmacılar turptan yaratıcı tabaklar yaptı. Yaratıcı tabaklar için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Gecenin en iyi tabağı oy çokluğuyla belirlendi. Gecenin dokunulmazlığını kazanan isim Cemre oldu.
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Dokunulmazlığı kazanan Cemre ilk eleme adayı olarak Barbaros’u söyledi. Oylama sonrası diğer eleme adayı Dilara oldu.