Eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı?

DİLARA TABAĞINI SUNMADI

Kendi tezgahına gelen Dilara, tabağının çok tuzlu olduğunu dile getirdi. Sinirlerine hakim olamayan Dilara, tabağını şeflere sunmak istemediğini söyledi. Dilara, “Şefim ben sunum yapmak istemiyorum. Benim raviolim olduğunu kabul etmiyorum. Tuz dolu içi. Bu ravioli değil ben sorumluluğu kabul ediyorum, kendimi rezil edemem” ifadelerini kullandı.