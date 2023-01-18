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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş!

Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş!
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18 Ocak 2023 - 18:00

Serenay Sarıkaya’nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz’e kaptırdığı iddia edilmiş ancak ikili iddiaları kati bir dille yalanlamıştı. Bir yandan da Serenay Sarıkaya’nın Kıvanç Tatlıtuğ ile olan dizisinin setinden gelen haberler ortalığı sallamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kareler gelen Kıvanç-Serenay ikilisi hakkında iddiaların ve detayların ardı arkası kesilmiyor. Çağatay Ulusoy detayı ise dikkat çekti…

Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 1

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya rol arkadaşı oldukları günden bu yana kazan kaynamaya devam ediyor.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 2

Daha Tatlıtuğ’un partneri olacak isim için hummalı bir arayış söz konusuydu.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 3

Tam Özge Özpirinçci ile anlaşıldı derken olaylar karışmış ve ikinci başrol Serenay Sarıkaya olmuştu.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 4

Güçlü kadrosuyla dikkatleri çeken dizi hakkında flaş bir iddia gelmişti.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 5

Bilan Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yle birlikte soluğu İzmir’de aldığını ileri sürdü.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 6

“HER GÜN SETE GİTMİŞ”

Yine aynı programda flaş bir iddia ortaya atıldı. Başak Dizer’in her gün sete gittiği ve eşinin yanında olduğu dile getirildi.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 7

ÇAĞATAY ULUSOY DETAYI

Kıvanç-Serenay ikilisinin dizi setinden bu karesi sosyal medyayı sallamıştı. Söylemezsem Olmaz programında da Arto bir detaya dikkat çekti.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 8

O da Kıvanç Tatlıtuğ ise Çağatay UIusoy’un çok yakın arkadaş olması.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 9

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy birlikte rol aldıkları dönem aşk yaşamıştı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 10

Arto “Kıvanç acaba Çağatay ile Serenay’ın arasını yapar mı?” sözlerini kullanarak yeni bir dedikodunun fitilini de ateşlemiş oldu.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 11

NELER OLMUŞTU?

Bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan hakkında bir süredir çıkan “Ayrıldılar” haberleri gerçek oldu. Bu ayrılık haberlerinin ardından gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrildi.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 12

Aylar önce “Şahmaran” dizisinin çekimlerinde Sarıkaya ve Deniz’in yakınlaştığını ileri sürülmüştü. Hatta ikili aşk haberlerine sinirlenmiş ve yalanlamıştı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 13

İşletmeci Umut Eviger’den yeni ayrılan Seranay Sarıkaya, bir süre önce Burak Deniz’i Instagram’dan takibe almıştı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 14

Daha sonra Deniz Sarıkaya’nın evinden çıkarken yakalanmıştı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 15

Defalarca yakalanan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz son olarak Deniz’in Sarıkaya’nın evinin sokağında görünmesiyle dikkat çekmişti.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 16

Etiler’de yakalanınca panik olan Burak Deniz, muhabirlerin soruları karşısında alakasız cevaplar vererek, durumu toparlamak için, “Bir telefon aldım kafam karışık” şeklinde açıklama yaptı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 17

Serenay Sarıkaya’nın evinin bulunduğu sokakta olduğu hatırlatılan oyuncu, “Serenay’ın evi de aşağıda ama bir arkadaşımlaydık” diye konuşup soruları geçiştirmek istedi. Hafta sonunu Serenay Sarıkaya’yla beraber geçirdikleri iddiasına oyuncu, “Hayır değildik” diye cevap veren Deniz’e Etiler’deki bir mekana Sarıkaya’nın arabasıyla geldiği hatırlatılınca, “Yok arabasıyla geldik ama birlikte değiliz” diye konuşup şaşkınlık yarattı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 18

Serenay ile Burak’ın aşkı yeniden gündem oldu. Sette başlayan arkadaşlık aşka evrildi. Yoğun bir yıl geçiren, “Cahil Periler”, “Şahmaran” ve “Kal” gibi üç ayrı yapımda rol alan Burak Deniz, iş yoğunluğundan ötürü bu süreçte Didem Soydan’dan ayrılmıştı. Projelerini bitiren ünlü oyuncu, dinlenmek için menajeriyle birlikte İzlanda tatiline çıkmıştı.

Tatilde enerji ve moral depolayan Burak Deniz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile şimdilerde gözlerden uzak görüşmeyi tercih ediyor.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 19

Aşk haberinin ardından Serenay Sarıkaya’dan daha önce olduğu gibi bir kez daha yalanlama geldi.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 20

“HEP BODOSLAMA DALIYORUM…”

Serenay Sarıkaya eski sevgililerine yaptığı göndermeyle dikkat çekmişti geçtiğimiz günlerde.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 21

İlişki itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, “İlişki konularında hep bodoslama dalan bir insanım. O konuda meslek hayatımdaki kadar kontrollü ya da kendime yaptığım kadar sorgulayıcı olamıyorum.”

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 22

“Birden kendimi akışa bırakıveriyorum. İlle aşk olmasına gerek yok, sevdiğim insanlar söz konusu olduğunda da böyleyim” dedi.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 23

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileri kimler gelin birlikte bakalım…

Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen’le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 24

Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali’nden sonra soluğu Evirgen’in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen’i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 30 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 25

Aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen’den gelmişti. Kasım 2021’de ‘teve2 Magazin Masası’ muhabirine konuşan Umut Evirgen, “O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?” sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 26

SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ

Yaz başı Yunanistan’ın Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen’in bir mekanda eğlendikleri anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 27

“YORULDUK, YÜRÜTEMEDİK”

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber geldi. İddiaya göre göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’le yollarını ayırdı. Serenay Sarıkaya’nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; “Yorulduk, yürütemedik” dediği öğrenildi.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 28

Aracında görüntülenen Serenay Sarıkaya kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 29

Yemek yedikten sonra eve dönerken aracında görüntülenen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le ayrılık iddiası sorulunca ‘Teşekkür ederim’ diyerek konuyu kapatmayı tercih etti.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 30

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen’in son hamlesi, ortalığı karıştırdı. Evirgen, Alina Boz’a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen’in bu hamlesine, sosyal medyada “Umut’un yeni gözdesi Alina mı?” yorumları yapıldı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 31

CEM YILMAZ İLE SEVGİLİYDİ

Birliktelikleri Atina’da belgelenmiş Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. İkilinin birlikteliği 2020 yılının aşkı olarak nitelendirilmişti.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 32

Ancak aşkları uzun sürmedi. 10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı.

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 33

SERENAY SARIKAYA – KEREM BÜRSİN

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 34

SERENAY SARIKAYA – ÇAĞATAY ULUSOY

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 35

SERENAY SARIKAYA – TOLGAHAN SAYIŞMAN

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 36

SERENAY SARIKAYA – MUZAFFER YILDIRIM

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 37

SERENAY SARIKAYA – MURAT SÜĞLÜN – CEM YILMAZ

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 38

SERENAY SARIKAYA – MURAT SÜĞLÜN

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Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş! - Sayfa 39

SERENAY SARIKAYA – HALDUN DEMİRHİSAR

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