Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş!

Serenay Sarıkaya’nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz’e kaptırdığı iddia edilmiş ancak ikili iddiaları kati bir dille yalanlamıştı. Bir yandan da Serenay Sarıkaya’nın Kıvanç Tatlıtuğ ile olan dizisinin setinden gelen haberler ortalığı sallamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kareler gelen Kıvanç-Serenay ikilisi hakkında iddiaların ve detayların ardı arkası kesilmiyor. Çağatay Ulusoy detayı ise dikkat çekti…
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya rol arkadaşı oldukları günden bu yana kazan kaynamaya devam ediyor.
Daha Tatlıtuğ’un partneri olacak isim için hummalı bir arayış söz konusuydu.
Tam Özge Özpirinçci ile anlaşıldı derken olaylar karışmış ve ikinci başrol Serenay Sarıkaya olmuştu.
Güçlü kadrosuyla dikkatleri çeken dizi hakkında flaş bir iddia gelmişti.
Bilan Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yle birlikte soluğu İzmir’de aldığını ileri sürdü.
“HER GÜN SETE GİTMİŞ”
Yine aynı programda flaş bir iddia ortaya atıldı. Başak Dizer’in her gün sete gittiği ve eşinin yanında olduğu dile getirildi.
ÇAĞATAY ULUSOY DETAYI
Kıvanç-Serenay ikilisinin dizi setinden bu karesi sosyal medyayı sallamıştı. Söylemezsem Olmaz programında da Arto bir detaya dikkat çekti.
O da Kıvanç Tatlıtuğ ise Çağatay UIusoy’un çok yakın arkadaş olması.
Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy birlikte rol aldıkları dönem aşk yaşamıştı.
Arto “Kıvanç acaba Çağatay ile Serenay’ın arasını yapar mı?” sözlerini kullanarak yeni bir dedikodunun fitilini de ateşlemiş oldu.
NELER OLMUŞTU?
Bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan hakkında bir süredir çıkan “Ayrıldılar” haberleri gerçek oldu. Bu ayrılık haberlerinin ardından gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrildi.
Aylar önce “Şahmaran” dizisinin çekimlerinde Sarıkaya ve Deniz’in yakınlaştığını ileri sürülmüştü. Hatta ikili aşk haberlerine sinirlenmiş ve yalanlamıştı.
İşletmeci Umut Eviger’den yeni ayrılan Seranay Sarıkaya, bir süre önce Burak Deniz’i Instagram’dan takibe almıştı.
Daha sonra Deniz Sarıkaya’nın evinden çıkarken yakalanmıştı.
Defalarca yakalanan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz son olarak Deniz’in Sarıkaya’nın evinin sokağında görünmesiyle dikkat çekmişti.
Etiler’de yakalanınca panik olan Burak Deniz, muhabirlerin soruları karşısında alakasız cevaplar vererek, durumu toparlamak için, “Bir telefon aldım kafam karışık” şeklinde açıklama yaptı.
Serenay Sarıkaya’nın evinin bulunduğu sokakta olduğu hatırlatılan oyuncu, “Serenay’ın evi de aşağıda ama bir arkadaşımlaydık” diye konuşup soruları geçiştirmek istedi. Hafta sonunu Serenay Sarıkaya’yla beraber geçirdikleri iddiasına oyuncu, “Hayır değildik” diye cevap veren Deniz’e Etiler’deki bir mekana Sarıkaya’nın arabasıyla geldiği hatırlatılınca, “Yok arabasıyla geldik ama birlikte değiliz” diye konuşup şaşkınlık yarattı.
Serenay ile Burak’ın aşkı yeniden gündem oldu. Sette başlayan arkadaşlık aşka evrildi. Yoğun bir yıl geçiren, “Cahil Periler”, “Şahmaran” ve “Kal” gibi üç ayrı yapımda rol alan Burak Deniz, iş yoğunluğundan ötürü bu süreçte Didem Soydan’dan ayrılmıştı. Projelerini bitiren ünlü oyuncu, dinlenmek için menajeriyle birlikte İzlanda tatiline çıkmıştı.
Tatilde enerji ve moral depolayan Burak Deniz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile şimdilerde gözlerden uzak görüşmeyi tercih ediyor.
Aşk haberinin ardından Serenay Sarıkaya’dan daha önce olduğu gibi bir kez daha yalanlama geldi.
“HEP BODOSLAMA DALIYORUM…”
Serenay Sarıkaya eski sevgililerine yaptığı göndermeyle dikkat çekmişti geçtiğimiz günlerde.
İlişki itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, “İlişki konularında hep bodoslama dalan bir insanım. O konuda meslek hayatımdaki kadar kontrollü ya da kendime yaptığım kadar sorgulayıcı olamıyorum.”
“Birden kendimi akışa bırakıveriyorum. İlle aşk olmasına gerek yok, sevdiğim insanlar söz konusu olduğunda da böyleyim” dedi.
Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilileri kimler gelin birlikte bakalım…
Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen’le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali’nden sonra soluğu Evirgen’in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen’i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 30 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
Aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen’den gelmişti. Kasım 2021’de ‘teve2 Magazin Masası’ muhabirine konuşan Umut Evirgen, “O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?” sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.
SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ
Yaz başı Yunanistan’ın Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen’in bir mekanda eğlendikleri anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.
“YORULDUK, YÜRÜTEMEDİK”
Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber geldi. İddiaya göre göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’le yollarını ayırdı. Serenay Sarıkaya’nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; “Yorulduk, yürütemedik” dediği öğrenildi.
Aracında görüntülenen Serenay Sarıkaya kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
Yemek yedikten sonra eve dönerken aracında görüntülenen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le ayrılık iddiası sorulunca ‘Teşekkür ederim’ diyerek konuyu kapatmayı tercih etti.
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen’in son hamlesi, ortalığı karıştırdı. Evirgen, Alina Boz’a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen’in bu hamlesine, sosyal medyada “Umut’un yeni gözdesi Alina mı?” yorumları yapıldı.
CEM YILMAZ İLE SEVGİLİYDİ
Birliktelikleri Atina’da belgelenmiş Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. İkilinin birlikteliği 2020 yılının aşkı olarak nitelendirilmişti.
Ancak aşkları uzun sürmedi. 10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı.
SERENAY SARIKAYA – KEREM BÜRSİN
SERENAY SARIKAYA – ÇAĞATAY ULUSOY
SERENAY SARIKAYA – TOLGAHAN SAYIŞMAN
SERENAY SARIKAYA – MUZAFFER YILDIRIM
SERENAY SARIKAYA – MURAT SÜĞLÜN – CEM YILMAZ
SERENAY SARIKAYA – MURAT SÜĞLÜN
SERENAY SARIKAYA – HALDUN DEMİRHİSAR