Sarmaş dolaş kare sonrası kazan kaynadı! Olay Çağatay Ulusoy detayı… Her gün sete gitmiş!

Serenay Sarıkaya’nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz’e kaptırdığı iddia edilmiş ancak ikili iddiaları kati bir dille yalanlamıştı. Bir yandan da Serenay Sarıkaya’nın Kıvanç Tatlıtuğ ile olan dizisinin setinden gelen haberler ortalığı sallamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kareler gelen Kıvanç-Serenay ikilisi hakkında iddiaların ve detayların ardı arkası kesilmiyor. Çağatay Ulusoy detayı ise dikkat çekti…

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya rol arkadaşı oldukları günden bu yana kazan kaynamaya devam ediyor.

Daha Tatlıtuğ’un partneri olacak isim için hummalı bir arayış söz konusuydu.

Tam Özge Özpirinçci ile anlaşıldı derken olaylar karışmış ve ikinci başrol Serenay Sarıkaya olmuştu.

Yine aynı programda flaş bir iddia ortaya atıldı. Başak Dizer’in her gün sete gittiği ve eşinin yanında olduğu dile getirildi.

Kıvanç-Serenay ikilisinin dizi setinden bu karesi sosyal medyayı sallamıştı. Söylemezsem Olmaz programında da Arto bir detaya dikkat çekti.

O da Kıvanç Tatlıtuğ ise Çağatay UIusoy’un çok yakın arkadaş olması.

Arto “Kıvanç acaba Çağatay ile Serenay’ın arasını yapar mı?” sözlerini kullanarak yeni bir dedikodunun fitilini de ateşlemiş oldu.

Bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan hakkında bir süredir çıkan “Ayrıldılar” haberleri gerçek oldu. Bu ayrılık haberlerinin ardından gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrildi.

Aylar önce “Şahmaran” dizisinin çekimlerinde Sarıkaya ve Deniz’in yakınlaştığını ileri sürülmüştü. Hatta ikili aşk haberlerine sinirlenmiş ve yalanlamıştı.

Defalarca yakalanan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz son olarak Deniz’in Sarıkaya’nın evinin sokağında görünmesiyle dikkat çekmişti.

Etiler’de yakalanınca panik olan Burak Deniz, muhabirlerin soruları karşısında alakasız cevaplar vererek, durumu toparlamak için, “Bir telefon aldım kafam karışık” şeklinde açıklama yaptı.

Serenay Sarıkaya’nın evinin bulunduğu sokakta olduğu hatırlatılan oyuncu, “Serenay’ın evi de aşağıda ama bir arkadaşımlaydık” diye konuşup soruları geçiştirmek istedi. Hafta sonunu Serenay Sarıkaya’yla beraber geçirdikleri iddiasına oyuncu, “Hayır değildik” diye cevap veren Deniz’e Etiler’deki bir mekana Sarıkaya’nın arabasıyla geldiği hatırlatılınca, “Yok arabasıyla geldik ama birlikte değiliz” diye konuşup şaşkınlık yarattı.

Serenay ile Burak’ın aşkı yeniden gündem oldu. Sette başlayan arkadaşlık aşka evrildi. Yoğun bir yıl geçiren, “Cahil Periler”, “Şahmaran” ve “Kal” gibi üç ayrı yapımda rol alan Burak Deniz, iş yoğunluğundan ötürü bu süreçte Didem Soydan’dan ayrılmıştı. Projelerini bitiren ünlü oyuncu, dinlenmek için menajeriyle birlikte İzlanda tatiline çıkmıştı.

Tatilde enerji ve moral depolayan Burak Deniz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile şimdilerde gözlerden uzak görüşmeyi tercih ediyor.