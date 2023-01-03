Dünya bu sözleri konuşuyor… Çin’den koronavirüs itirafı!

Kabuk değiştirmeye devam eden Koronavirüs son olarak XBB.1.5 varyantı ile karşımıza çıktı. ABD ve İngiltere’de vaka sayıları artarken ‘virüsün sıfır noktası’ olarak anılan Çin’den flaş bir koronavirüs itirafı geldi.

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu. Aşılar ve daha bulaşıcı ancak daha hafifi Omicron’un baskın tür haline gelmesi ile dünya yıllar sonra normale dönmüş durumda. Dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken ‘virüsün sıfır noktası’ olan Çin’den dikkat çeken Haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün Çin’de başlayan yolculuğu dönüp dolaşıp yine bu ülkeyi vurdu.

Bir süredir vaka ile ölü sayısının açıklanmadığı ülkede tablonun vahameti net olarak bilinmezken, her gün milyonlarca kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor

ÇİN’DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Uzun süredir ‘sıfır kovid’ politikasında ısrar eden Pekin’den itiraf gibi bir açıklama geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan ‘sıfır kovid’ politikasındaki hataları kabul etti.

Dünya genelinde 650 milyondan fazla insana bulaşan Koronavirüs, 6.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Xi bu politikanın huzursuzluğu neden olmasının doğal olduğunu belirtti.

‘Covid-19 ortaya çıktığından beri insanı, hayatı ön planda tuttuk’ diyen Çinli lider açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘Olağanüstü çabalarla eşi benzeri görülmemiş güçlüklerin ve zorlukların üstesinden geldik ve bu hiç kimse için kolay bir yolculuk olmadı. Artık zorlukların devam ettiği yeni bir Covid yanıtı aşamasına girdik. Azim ve dayanışma zafer anlamına gelirken, üstesinden gelmek için ekstra çaba gösterelim.’

Aynı habere göre, 7 Aralık’ta önlemlerin gevşetilmesi sonrası on milyonlarca kişi koronavirüse yakalandı.

ÇİN’İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Geçtiğimiz dönemde Çin’in ‘Koronavirüs belgeleri’ ABD’li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin’in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır Koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı belgelere göre, 2015’ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ senaryosu için hazır tutuyor.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda ‘zaferin temel silahı’ olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı’nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir Dünya savaşında ‘zafer için temel silah’ olacağının altı çiziliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu’nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların ‘daha önce hiç görülmemiş bir şekilde’ silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.