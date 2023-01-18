Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Brovary kasabasında bir kreş ve bir konut binasının yakınına, helikopter düştüğü ve can kayıpları olduğu bildirildi.Ukrayna Emniyet Müdürü İgor Klimenko tarafından yapılan açıklamada, Bovary’de gerçekleşen helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yevhen Yenin ve içişleri bakanlığı devlet sekreterinin öldüğü belirtildi.İçişleri Bakanı Denis Monastırski, savaşın başlamasından bu yana ölen en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.Ukraynalı yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.Kaza sonucu, üçü çocuk olmak üzere toplamda 18 kişi yaşamını yitirdi. Bölge valisi 15’i çocuk 29 kişinin yaralandığını ifade etti.Kiev valisi Oleksiy Kuleba,dedi.Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko,bilgisini verdi.