MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu!

MasterChef’te yarışmacıların ana kadroya girmeye hak kazanmak için gösterdikleri mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Ana kadro için 8 yarışmacı seçilmişti. Bugün yeni bölümü yayınlanan MasterChef’te yarışmacılar ana kadroya girmek için tekrar mücadele ettiler.
İLK TUR YEMEĞİNİ BAŞARIYLA YAPTI
MasterChef’te 9. yarışmacıyı seçebilmek için ilk tur da yarışmacılara “Tavuk ciğer” verildi ve tavuk ciğer ile bir yaratıcılık yemeği yapmaları istendi.
İlk turda Yudum, Ayşe, Enes, Beril ve Şirin diğer yarışmacılardan daha iyi yaratıcılık tabağı yaparak bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.
İlk turun en başarılı yaratıcılık tabağını Beril yaptı.
ANA KADROYA GİREN 9.YARIŞMACI BELLİ OLDU
İlk turun ardından ikinci tura geçmeye hak kazanan 5 yarışmacı nefes kesen bir mücadele sergiledi. İkinci turda yarışmacılardan “Yüksük Çorbası” yapmaları istendi.