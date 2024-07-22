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MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu!

MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Temmuz 2024 - 11:19
TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye’nin son bölümde 9. önlük sahibi belli oldu.

MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu! Çorbanın içinden çıkan şok etti - Sayfa 1

MasterChef’te yarışmacıların ana kadroya girmeye hak kazanmak için gösterdikleri mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

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MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu! Çorbanın içinden çıkan şok etti - Sayfa 2

Ana kadro için 8 yarışmacı seçilmişti. Bugün yeni bölümü yayınlanan MasterChef’te yarışmacılar ana kadroya girmek için tekrar mücadele ettiler.

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MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu! Çorbanın içinden çıkan şok etti - Sayfa 3

İLK TUR YEMEĞİNİ BAŞARIYLA YAPTI
MasterChef’te 9. yarışmacıyı seçebilmek için ilk tur da yarışmacılara “Tavuk ciğer” verildi ve tavuk ciğer ile bir yaratıcılık yemeği yapmaları istendi.

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MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu! Çorbanın içinden çıkan şok etti - Sayfa 4

İlk turda Yudum, Ayşe, Enes, Beril ve Şirin diğer yarışmacılardan daha iyi yaratıcılık tabağı yaparak bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

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MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu! Çorbanın içinden çıkan şok etti - Sayfa 5

İlk turun en başarılı yaratıcılık tabağını Beril yaptı.

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MasterChef’te ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu! Çorbanın içinden çıkan şok etti - Sayfa 6

ANA KADROYA GİREN 9.YARIŞMACI BELLİ OLDU
İlk turun ardından ikinci tura geçmeye hak kazanan 5 yarışmacı nefes kesen bir mücadele sergiledi. İkinci turda yarışmacılardan “Yüksük Çorbası” yapmaları istendi.

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