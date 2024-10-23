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Şarkıcı Emrah oğlu Elyasa ile düet yaptı: “İşte Küçük Emrah”

Şarkıcı Emrah oğlu Elyasa ile düet yaptı: “İşte Küçük Emrah”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ekim 2024 - 16:53

Küçük Emrah olarak tanınan Şarkıcı Emrah İpek, Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Elyasa ile düet yaptı. Sahneden oğlunu “Küçük Emrah” olarak tanıtan ünlü şarkıcı alkış aldı.

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan’ı yok sayan ve yıllardır görüşmeyen ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah, geçtiğimiz yıllarda evliliğini bitirdiği Sibel Kirer’den olan çocuklarını gözünden sakınmasıyla dikkat çekiyor.

Kirer ile olan evliliğinden bir kızı bir de oğlu bulunan ünlü şarkıcı, dün akşam verdiği konserde sahneye oğlu Elyasa’yı çıkardı.

İŞTE KÜÇÜK EMRAH

Seyircisine oğlu Elyasa’yı Küçük Emrah olarak tanıtan ünlü şarkıcı, alkış aldı. Emrah sahnede oğluyla düet de yaptı. Baba-oğul, Emrah’ın en ünlü şarkılarından “Götür beni gittiğin yere”yi seslendirdi.

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