Şansal Büyüka ekranlara dönüyor

Türk spor basının duayeni Şansal Büyüka’nın ekranlarda olacağı yeni kanal açıklandı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Murat Zorlu’nun sahibi olduğu Sports Digitale, Şansal Büyüka ile anlaştığını açıkladı.

Pek çok ulusal kanalda müdürlük yapan, unutulmaz Maraton programını izleyici ile buluşturan, Lig TV’yi kuran Büyüka, artık izleyicilerle YouTube’da buluşacak.

Yapılan açıklama şöyle:

“Spor medyasının duayeni de yeni sezonda Sports Digitale’de!

Ailemize hoş geldin Şansal Büyüka!”