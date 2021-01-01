Kılıçdaroğlu Erdoğan’a Seslendi

Sosyal medya hesabından “Bu bir mücadele çağrısıdır” notuyla video paylaşan CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Sosyal medya hesabından “Bu bir mücadele çağrısıdır” notuyla video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Derhal bir kara kış fonu kur. Bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın. Onların sildiğin vergilerini al. Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyon dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel hemen bir kararnameyle halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde 30 vergi al. Çetelerin yararına kararname çıkarmada çok mahirsin. Bir kere de halk için görelim maharetini” dedi.

“Maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda”

“Öncelikle en önemli konumuz kara kış” diyen Kılıçdaroğlu, “Maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Peki Erdoğan ne yapıyor; bize ABD, Almanya ve İngiltere’nin nasıl bir sefalete düştüğünü anlatıyor. Neden bunu anlatıyor çünkü Erdoğan kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor. Çünkü sunabildiği tek şey bu. Bunun yalan olduğunu ve sizin bunu bildiğinizi biliyor. Bu söylemlerin hedefi de büyük oran da bu videoyu izleyen sizler değilsiniz. Yurt dışındaki dünyayı okuyup göremeyenlerdir. Bu kitleler aynı zamanda kara kışı en zor geçirecek kısım” diye konuştu.

“Erdoğan’a önerim Derhal bir kara kış fonu kur. Bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın”

Erdoğan’ın yurt dışındaki ülkelerin durumuna ilişkin sözlerinin ‘ikinci nedenini’ anlatan Kılıçdaroğlu, “Görünen o ki Erdoğan iktidarı beceriksizliğinden dolayı ülkeye elektrik kesintileri de yaşatacak. Bunları anlatmasının ikinci nedeni de bu. Bunun yolunu yapmaya çalışıyor. Erdoğan’a önerim Derhal bir kara kış fonu kur. Bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın. Onların sildiğin vergilerini al. Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyon dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel hemen bir kararnameyle halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde 30 vergi al. Çetelerin yararına kanun çıkarmada çok mahirsin. Bir kere de halk için görelim maharetini. Çöpten kağıt toplayanlardan vergi almaya çalışıyorsun ama vergi cennetlerinde milyon dolarları olanlardan 5 kuruş vergi almıyorsun son önerim de 13 uçağından 12’sini hemen sat ve gelirini kara kış fonuna yatır. Çözüm işte bu. Az kaldı, bu ülkeden ‘Halil İbrahim sofrası’nın kurulmasına az kaldı” ifadelerini kullandı.