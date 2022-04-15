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Şanghay’da milyonlarca kişi evde: Sıkı karantina sürüyor!

Şanghay’da milyonlarca kişi evde: Sıkı karantina sürüyor!
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15 Nisan 2022 - 14:55

Çin’in 26 milyon nüfusa sahip Şanghay şehrinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle milyonlarca kişi eve kapandı. Geçtiğimiz günlerde karantina uygulamasının kademeli bir şekilde gevşeyeceği açıklanmıştı ancak kent sakinleri halen evde gıda ve ilaç tedarikinde sıkıntı yaşıyor.

Son dakika: Milyonların sıkı karantinası sürüyor!

Çin’in en büyük şehri Şanghay’da karantina kısıtlamalarını gevşemeye başlasa bile milyonlar kişi evlerinde kapalı kalmaya devam ediyor.

Associated Press’te yer alan habere göre, dağıtım ve tedarik zincirleri karantina sebebiyle çalışamazken, milyonlarca vatandaş gıda ve ilaca ulaşmakta sıkıntı yaşıyor.

 

“POLİSLER DE KARANTİNADA”

AP’ye konuşan Grape Chen, 23 Mart’ta Şanghay’dan ayrılamayacağını söyleyince hazırlıksız yakalandı. 20 günden fazla bir süre karantinada kalan Chen’in en çok endişelendiği şey geçen yıl felç geçiren babasına ilaçlarını alamamaktı.

 

Doktorlar, ilaç olmadan 60’lı yaşlarındaki babasının ikinci bir felç geçirebileceğini söyledi. Chen endişesini yetkililere anlattığında “En azından baban hayatta” cevabını aldığını söyledi.

 

 

Chen çaresizlikten polis yardım hattını aradı ama bir temsilci ona yapabilecekleri bir şey olmadığını, polislere bile karantina uygulandığını söyledi.

Çok sayıda aramadan sonra, sonunda babasının reçetesini dolduracak bir hastane buldu.

Chen, “Pandemiye karşı savaşmak için ülkemizle işbirliği yapmaya hazırız, ancak yaşamımıza saygı duyulmasını da umuyoruz.” dedi.

“DAHA AZ YEMEK YİYORUM”

33 yaşındaki Japon uyruklu Yusuke Hiyane, Ocak ayının sonunda Japonya’dan Şanghay’a taşındı. İki ay sonra, 23 Mart’ta bir haftalık karantinaya girdi. 2 günlük kısa bir aranın ardından, yetkililer 1 Nisan’da tekrar kapanma ilan etti.

Hiyane, sokağa çıkma yasağının başlangıcında bu yana hiçbir siparişinin gelmediğini söyledi. Yemek almanın imkansız olacağını düşünmediğini belirten Hiyane, yiyeceklerin daha uzun süre dayanabilmesi için artık daha az yemek yediğini belirtti.

 

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN YER

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 200, hastalık belirtisi göstermeyen 19 bin 872 vaka kaydedildi.

 

 

Şanghay’da artan vakalar nedeniyle 28 Mart’ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

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