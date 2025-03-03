ZELENSKY, KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞTÜ!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İngiltere ziyareti kapsamında Kral III. Charles ile Sandringham Sarayı’nda görüştü. Londra’da düzenlenen Ukrayna konulu zirveye katılan Zelensky, Avrupa ülkelerinin desteğini pekiştirmeye yönelik temaslarını sürdürüyor.

UKRAYNA’YA DESTEK VE RUSYA’YA YAPTIRIM VURGUSU

Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede Avrupa liderleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Ukrayna’ya yönelik ekonomik ve askeri desteğin artırılması, Rusya’ya uygulanan yaptırımların devam ettirilmesi konuları ele alındı.

İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin altını çizen Kral Charles, ülkesinin Ukrayna halkının yanında olduğunu belirtti. Zelensky ise İngiltere’nin ve Avrupa’nın dayanışmasının, Ukrayna için kritik önem taşıdığını vurguladı.

ABD İLE YAŞANAN GERİLİMİN ARDINDAN GELEN ZİYARET

Zelensky’nin bu görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaşadığı gerginliğin hemen ardından gerçekleşti. ABD’den beklediği seviyede destek göremeyen Ukrayna lideri, Avrupa ülkeleriyle bağlarını güçlendirme yönünde diplomatik adımlar atmaya devam ediyor.

İngiltere’de gerçekleşen zirvede liderler, Ukrayna’ya askeri ve mali yardımların artırılmasını değerlendirdi. Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik yardımlarını sürdüreceği mesajı verildi.

İNGİLTERE’NİN RUSYA POLİTİKASI VE YAPTIRIMLAR

İngiltere hükümeti, Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları sıkılaştırmaya devam ediyor. Başbakan Keir Starmer, Rus oligarklarının mal varlıklarının dondurulması ve enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımların gündemde olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kral Charles’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı İngiltere’ye davet etmesi, İngiliz siyasetinde tartışmalara yol açtı. İngiltere parlamentosunda bazı milletvekilleri, Trump’ın ziyaretinin gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

ZELENSKY’NİN AVRUPA TURU DEVAM EDİYOR

Zelensky, İngiltere temaslarının ardından Fransa ve Almanya’da da üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak. Avrupa liderleriyle bir araya gelerek Ukrayna’ya verilen desteğin devamlılığını sağlamak isteyen Zelensky, Ukrayna’nın NATO üyeliği süreci hakkında da önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu ziyaret, Avrupa’nın Ukrayna’ya olan desteğini bir kez daha teyit ederken, Rusya’ya karşı ortak bir duruş sergilendiğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/