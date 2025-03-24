UFUK BEYDEMİR’İN ‘AY TENLİ KADIN’ ŞARKISI DAVASINDA KARAR

Türk müziğinin son yıllarda dikkat çeken isimlerinden Ufuk Beydemir’in hit parçası “Ay Tenli Kadın” ile ilgili süren hukuk mücadelesinde mahkeme kararını verdi. Şarkının düzenlemesinin kendisine ait olduğunu iddia eden Ali Kartal, sosyal medyada Beydemir’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 109 gün adli para cezasına çarptırıldı.

“ŞARKININ DÜZENLEMESİ BENİM” DEDİ, SOSYAL MEDYADA HEDEF ALDI

Ali Kartal, 2013 yılında “Ay Tenli Kadın” şarkısının Ufuk Beydemir tarafından kendisine dinletildiğini ve düzenlemesini kendisinin yaptığını öne sürerek, sosyal medyada şarkının tüm haklarının kendisine ait olduğunu savunmuştu. Kartal, Beydemir’in şarkının popüler hale gelmesinin ardından müzik piyasasında hak etmediği bir şöhrete kavuştuğunu iddia etti.

Bu açıklamaların ardından Beydemir ve menajeri, Kartal hakkında “hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükunetini bozma” suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAKARETLER MAHKEMEYE TAŞINDI

Beydemir, şikayet dilekçesinde Kartal’ın kendisine “naylon ünlü”, “alçak”, “sinsi”, “yılan”, “hırsızlık yaparak ün kazandığını sanan” gibi ifadelerle hakaret ettiğini belirtti. Savcılık, Kartal hakkında “Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İletiyle Hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

“KENDİME YEDİREMEDİĞİM İÇİN O SÖZLERİ KULLANDIM”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşısına çıkan Ali Kartal, müzik sektöründe tecrübesiz olduğunu belirterek dolandırıldığını iddia etti. Kartal savunmasında, “Haklarımın verilmediğini düşündüm. Kendime yediremediğim için o ifadeleri kullandım” dedi.

Savcılık mütalaasında Kartal’ın suçu işlediğinin sabit olduğunu belirtti ve mahkeme, sanığı 109 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Ceza, para cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bu kararla birlikte uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan “Ay Tenli Kadın” tartışmasına yargı nokta koymuş oldu.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/