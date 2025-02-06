SANAT , DOĞA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK BİR ARADA

Bazı hikâyeler sadece anlatılmaz, hissedilir. Bazı sergiler sadece görülmez, yaşanır. Ve bazı buluşmalar, tıpkı doğa gibi kendini yeniden var eden bir döngünün parçasıdır. İşte tam da böyle bir an için sizi 39 Kalamış Marina’nın sanatla iç içe dünyasına davet ediyoruz.

39 Galeri, sanatın yalnızca izlenen değil, dokunulan, düşünülen, hatta dönüşen bir deneyim olduğuna inanır. Şimdi ise, Zeliha Sunal’ın “BİR İLERİ DÖNÜŞÜM” sergisinde, atık malzemelerin nasıl bir sanat eserine, hatta bir yaşam felsefesine evrildiğini birlikte keşfedeceğiz. Plastik, kağıt, metal, karton, poşet, çuval ve pipet gibi malzemeler, giyilebilir sanat eserlerine dönüşerek bize doğanın döngüsünü yeniden hatırlatacak.

Ve bu dönüşüm yolculuğunda yanımızda DEFNEDEN de olacak.

Defne ağacı, ölümsüzlüğün, galibiyetin, direncin ve erdemin sembolü… DEFNEDEN ailesi, işte bu kadim bilgiden ilham alarak, doğanın mucizelerini güzellikle buluşturan bir marka. Her yıl bilinçli kesimle yeniden doğan defne ağacı gibi, biz de doğanın sunduğu en iyiyi sizlerle paylaşarak, güzelliği doğal bir ritüele dönüştürmek istiyoruz.

Sanatın, doğanın ve sürdürülebilir bir geleceğin ruhunu birlikte hissetmek için 22 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 16:00’da 39 Galeri’de buluşalım.

📍 Adres: 39 Kalamış Marina Hotel & Restaurant, -1. Kat, 39 Galeri

📅 Tarih: 22 Şubat 2025, Cumartesi

🕓 Saat: 16:00

Sanat, doğa ve dönüşüm… Bir araya geldiklerinde mucizeler yaratıyorlar. Şimdi bu mucizenin bir parçası olma zamanı!