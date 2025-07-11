Somer Şef, 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Aşkını İlan Etti!

MasterChef Türkiye’nin ünlü jürisi Somer Sivrioğlu, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile olan ilişkisini sosyal medyada duyurdu. Ünlü şef, genç sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Somer Şef, “Sonra bir gün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi” notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu.

54 yaşındaki Somer Şef’in sevgilisi olan Tilbe Uslu’nun 25 yaş küçük olması dikkat çekti. Çift, Çeşme’de tatil yaparken görüntülendi. Tilbe Uslu’nun yaptığı bir paylaşımda Somer Şef’in ayağının görünmesi ise bazı sosyal medya kullanıcılarından esprili yorumlar aldı.

Somer Sivrioğlu, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşanmıştı. Boşanmanın ardından önce Pınar Kayabaşı ile, ardından Ayşe Özyılmazel ile ilişkiler yaşamıştı. Sivrioğlu’nun son aşkı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.