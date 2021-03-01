‘Sana Söz’ dizisinin ekran ömrü kısa oldu
Bu sezon yeni başlayan diziler peş peşe final kararı alıyor. O3 Medya’nın Star TV için çektiği ‘Sana Söz’ dizisi için final kararı alındı.
TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrolü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı dizinin 7. bölümde bitmesine karar verildi.
Dizide ayrıca Serkan Altunorak (Erdem), Ayçin İnci (Aysel), Hivda Zizan Alp (Nazlı), Orhan Güner ( Şevket), Ferhat Baynal (Zeki), Yaşar Aydınoğlu (Rıza), Aslıhan Kapanşahin (Duru), Atakan Hoşgören (Umut), Selin Genç (Bahar), Selda Güldükoğlu (Feray), Ali Önsöz (Bora) rol alıyordu.