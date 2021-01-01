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İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasağı Uzatıldı

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İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasağı Uzatıldı
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01 Eylül 2021 - 17:37
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül’e uzatıldığını açıkladı.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşerilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz.” denildi.

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