Samet Aybaba futbolculara öyle bir şey söyledi ki herkes dondu kaldı

Beşiktaş’ta teknik direktör Fernando Santos’la yolların ayrılmasının ardından Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar’ın futbolcularla yaptığı toplantıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Aybaba ile Uçar, antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti. Aybaba, “Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Rakiplerimizin çok gerisinde kaldık. Sabırlı olmamız gerek. Yeniden yapılanıyoruz. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket edeceğiz. Aklınıza gelen her şey yapıyoruz. Elimizde hazır hiçbir şey yok. Yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Aybaba, futbolcularla yaptığı toplantıdaki konuşmasını da aktardı ve “Takıma 6 antrenör değiştirerek tarihe geçtiklerini söyledim. Onları tebrik ettim. Kadro dışı yeniden gündeme gelmez” ifadesini kullandı.

Feyyaz Uçar ise “Başkanımız devre arasında yaklaşık 20 teknik direktörle görüştü. Kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu. Sezon ortasında gelmek istemeyenler oldu. Sezon bittikten sonra belirleyeceğimiz hocayla hedeflerimizi söyleyip öyle anlaşacağız. Ona yeni bir şeyler vadedeceğiz. Transfer bütçesi verebileceğiz. İşler sezon başında daha rahat olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın ile de görüşme yapmadıklarını kaydeden Uçar, “Bu, etik olarak da doğru olmaz. Çalışan bir teknik adam. Çalıştığı camiaya saygısızlık olur.” diye konuştu.