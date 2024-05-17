Şansal Büyüka Fenerbahçe’de seçimi kazananı açıkladı

Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka, 343 Digital Youtube kanalındaki programında Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın şanslarını masaya yatırdı. Şansal Büyüka her iki isim için de çarpıcı çarpıcı sözler sarf etti.

AZİZ YILDIRIM’DA TORUN ETKİSİ

Aziz Yıldırım’ın, adaylığını açıklamasında en büyük etkiyi büyük torununun yaptığını söyleyen Şansal Büyüka, “En çok vurguladığı konu “Çocuklar” oldu. Aziz Yıldırım’ın büyük torunu, Fenerbahçeliyken, Galatasaraylı olmuş. Buna çok üzülmüş. Fakat aday olunca, “Dede, ben Fenerbahçe’ye döndüm” demiş. Bu konu önemli, yeni nesil çoğunlukla Galatasaraylı oluyor. Çocukları kaybediyorsun” ifadesini kullandı.

ÜYELER ALİ KOÇ TARAFTAR AZİZ YILDIRIM

Şansal Büyüka şöyle devam etti: “Kendi çapımda küçük gözlemler yapıyorum. Emre Can var Fenerbahçe’nin eski yöneticisi. Kayınvalidesinin cenazesi vardı, oraya gittim. Hemen hemen tamamına yakını Ali Koç dedi. Dün Bağdat Caddesi’ndeydim. 1 tane Ali Koç duymadım, hepsi Aziz Yıldırım dedi. Taraftar gözüyle baktığında da böyle bir şey var. Sanıyorum ki gençler ve kadınlar yine Ali Koç’un yanında gibi duruyorlar. Aziz Yıldırım’ın söylediği şu da önemli… “Tek vaadim var Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak” dedi. Fenerbahçeli’nin de bugün en büyük istediği şey de bu.”

FENERBAHÇE’NİN KAZANDIĞI KESİN

Seçime 3 haftalık süre olduğunu, dengelerin her an değişebileceğini hatırlatan Şansal Büyüka, “Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı kazanır?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu sürede tarafların hangi hamleyi yapacakları çok belli değil. Ali Koç 6 yıllık ıskalamaya rağmen hala çok güçlü. Bunu da kabul edelim. Aziz Yıldırım çok güçlü çıktı, çok etkiledi delegeyi… Ali Koç mu Ali Koç mu kazanır 3 hafta kala çok belli değil. Ama Fenerbahçe’nin kazandığı kesin. Ali Koç bundan sonra çıtayı Mourinho’nun daha aşağısına düşüremez. Fenerbahçe’nin vizyonunu çok farklı noktaya getirmek zorunda bıraktı Ali Koç’u Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım’ın bu çıkışının Fenerbahçe’ye çok şey kazandırdığını düşünüyorum.”

Şansal Büyüka’nın değerlendirmesindeki diğer satır başları ise şöyle:

“Aziz Yıldırım, tek başına çıkıp “Ben adayım” deseydi, ben çok şans vermezdim. Ali Koç halen çok güçlü bir figür ama Aziz Yıldırım, Mourinho ismini ortaya atınca, delegasyon üstünde dengeleri radikal bir şekilde değiştirdi.”

ACUN ILICALI DÜZ BİR ÜYE OLMAZ

“Acun Ilıcalı, Ali Koç’un yönetiminde olursa oy açısından bir ivme kazandırır. Acun Ilıcalı, Ali Koç’un yönetiminde olabilir ama Acun Ilıcalı, düz bir üye olarak orada olmaz. Futbol işlerine karışmak ister ve doğru yapar.”

DERBİDEN ÇIKACAK HİÇBİR SONUÇ ŞAŞIRTMAZ

“Öfkeli, hırslı bir maç olacak. Galatasaray kendi sahasında hiç kaybetmedi. Fenerbahçe dış sahada hiç kaybetmedi. Birinin diğerini ezeceği bir maç beklemiyorum. Kısır bir sonuç bekliyorum. Rams Park’tan çıkacak hiçbir sonucun da beni şaşırtmayacağını da söyleyeyim.”