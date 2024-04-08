Mehmet Büyükekşi’ye büyük darbe. Bunu hiç beklemiyordu

TFF’nin seçimli genel kurul için duyurduğu 18 Temmuz tarihini çok geç bulan Süper Lig ekipleri harekete geçti.

Başta Fenerbahçe Beşiktaş gibi kulüpler Büyükekşi’nin istifa etmesi ve seçimin daha erken bir tarihe alınması için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Tüzük gereği oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40’ının imza vermesi halinde s30 gün içerisinde seçim yapılmak zorunda.

Yeterli imzanın toplanması halinde kulüpler seçimin 24 Mayıs ya da 6 Haziran’da gerçekleştirilmesini talep edecek.

Pek çok Süper Lig ekibi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda seçim tarihine tepki göstermişti.