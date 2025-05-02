ŞAM’DAN ABD’YE REST: “İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYİ KABUL ETMİYORUZ”

Suriye yönetimi, ABD’nin yaptırımları kaldırma karşılığında sunduğu “İsrail ile normalleşme” ve “İbrahim Anlaşmalarına katılım” teklifini reddetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’ye gönderdiği resmi mektupta, mevcut koşullarda İsrail’le diplomatik ilişki kurulmasının mümkün olmadığını açıkça ifade etti. Şam’dan gelen bu net yanıt, bölgedeki dengeleri ve diplomatik gelişmeleri yakından izleyen başkentlerde dikkatle takip ediliyor.

ABD’NİN TEKLİFİNE ŞAM’DAN OLUMSUZ YANIT

Diplomatik kaynaklara göre Washington, Şam yönetimine sunduğu öneride, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi durumunda ekonomik yaptırımların hafifletileceğini bildirdi. Ancak Şam, bu öneriye karşı net bir dille hayır cevabı verdi. Syria TV’nin haberine göre, Şara’nın Donald Trump’a gönderdiği yanıtta, “İsrail işgaline maruz kalan bir ülke olarak bu anlaşmalara taraf olmamız mümkün değil” ifadesi yer aldı.

SÜRDÜRÜLEN İŞGAL VURGUSU: “GOLAN HALA İŞGAL ALTINDA”

Suriye yönetimi, İbrahim Anlaşmalarının İsrail’in topraklarını işgal etmediği Arap ülkeleriyle yapıldığını hatırlatarak, halen işgal altında bulunan Golan Tepeleri’nin bu sürece katılmayı imkânsız kıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in hava saldırıları ve sivil altyapıya yönelik hedeflemelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

YABANCI SAVAŞÇILAR GÜNDEMDE

Suriye yönetimi, ABD’nin gündeme getirdiği “yabancı savaşçılar” konusunun kapsamlı istişareler gerektirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Şara, ülkede uzun süredir bulunan ve “devrimin yanında yer alan” bazı yabancı unsurlara vatandaşlık verilmesinin değerlendirilebileceğini açıkladı. Ayrıca, Suriye’nin hiçbir ülkeye tehdit oluşturmayacak bir yapıya kavuşturulması yönündeki kararlılığın altı çizildi.

ABD’Lİ MİLLETVEKİLİNİN AÇIKLAMASI YALANLANDI

Geçtiğimiz günlerde Şam’da Cumhurbaşkanı Şara ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cory Mills, Bloomberg’e verdiği röportajda, Suriye’nin “doğru koşullar oluşursa anlaşmalara katılabileceği” yönünde görüş bildirdiğini öne sürmüştü. Ancak Şam yönetiminden gelen resmi yanıtla bu iddia doğrudan yalanlandı.

YENİ SÜRYE BAYRAĞI BM’DE GÖNDERE ÇEKİLDİ

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme de Birleşmiş Milletler merkezinde yaşandı. Suriye’nin yeni bayrağı, New York’taki BM binasında üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi. Bu sembolik gelişme, Suriye’nin uluslararası sistemdeki yeni konumlanmasına dair bir işaret olarak yorumlandı.