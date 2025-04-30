KEŞMİR’DE KANLI SALDIRI SONRASI GERİLİM TIRMANDI

Hindistan ile Pakistan arasında 78 yıldır çözülemeyen Keşmir Sorunu, geçtiğimiz günlerde Cemmu ve Keşmir’de düzenlenen ve 26 turistin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yeniden alevlendi. İki ülke arasında diplomatik gerilim hızla artarken, savaş ihtimali yeniden uluslararası gündemin merkezine oturdu.

26 TURİST HAYATINI KAYBETTİ

22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da tatilcilere yönelik düzenlenen saldırıda 25’i Hindistan vatandaşı, biri Nepal uyruklu olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı “The Resistance Front (TRF)” adlı örgüt üstlenirken, Hindistan güvenlik güçleri olayın faillerinden ikisinin Pakistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN’DAN SERT TEPKİ: SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI

Hindistan hükümeti, olayın ardından komşusu Pakistan’a yönelik suçlamalarda bulunarak, saldırının “sınır ötesi terör” kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Başbakan Narendra Modi’nin, orduya operasyon yetkisi verdiği ve askeri bir karşılık için hazırlıkların başladığı öne sürüldü.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise Hindistan’ın 24 ila 36 saat içinde askeri harekât düzenleyeceğine dair güvenilir istihbarat aldıklarını duyurdu.

78 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN KRİZ

Keşmir üzerindeki hak iddiası, Hindistan ve Pakistan’ın 1947’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana iki ülke arasında süregelen en derin sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Müslüman çoğunluğun yaşadığı Keşmir’in Hindistan’a bağlanması, bölgede yıllarca sürecek çatışmaların ve üç büyük savaşın fitilini ateşledi.

BM arabuluculuğunda 1949 yılında ilan edilen ateşkese rağmen, 1965, 1971 ve 1999 yıllarında Keşmir nedeniyle büyük çaplı çatışmalar yaşandı. 2019’da Hindistan, Keşmir’in anayasal özel statüsünü kaldırarak bölgedeki gerginliği yeniden tırmandırdı.

SİYASİ GERİLİM VE HALKIN TEPKİSİ SÜRÜYOR

2024’te Cemmu Keşmir’de yapılan seçimlerde, özel statünün geri verilmesini savunan partiler çoğunluğu elde etti. Buna karşın Hindistan hükümeti bu talebe sıcak bakmıyor. Halk ise bölgenin özerkliğine yeniden kavuşmasını istiyor.

Pakistan tarafı her yıl 5 Şubat’ta Keşmir Dayanışma Günü ilan ederek, bölge halkının kendi kaderini tayin hakkını savunuyor.