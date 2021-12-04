Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması

Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması
0 views
02 Aralık 2021 - 10:19

Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması

Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması

Esad rejimi güdümündeki Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında ‘Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız’ diye açıklama yaptı.

UZUN yıllardır zaman zaman Hatay’ı Suriye sınırı içinde gösteren haritalar kullanması ve bu yönde yaptığı hadsiz açıklamalarla Türkiye’ye sataşan Şam rejimi, Hatay konusunu yeniden gündeme getirdi. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürdü. UZUN yıllardır zaman zaman Hatay’ı Suriye sınırı içinde gösteren haritalar kullanması ve bu yönde yaptığı hadsiz açıklamalarla Türkiye’ye sataşan Şam rejimi, Hatay konusunu yeniden gündeme getirdi. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürdü.

FRANSIZLARA DA ÇATTILAR

Akıl almaz açıklamada, “Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacakları” ve şehrin “işgal altındaki Suriye topraklarının bir parçası olduğu” iddia edildi. Dönemin Fransız mandasının, 2’nci Dünya Savaşı’nda Türkiye’yle müttefiklik kurmak için Hatay’ı rüşvet olarak verdiği öne sürülen açıklama metninde, “Hatay’ın Türkiye’nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” belirtildi. Türkiye’den konuyla ilgili henüz bir açıklama ya da cevap gelmedi.

 

Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması

GÖSTERMELİK MECLİS

Esad rejiminin yasama organı diye anılan Suriye Halk Meclisi, 250 üyeden oluşuyor. Son seçimler 19 Temmuz 2020’de yapıldı. 167’si Esad’ın Baas Partisinden olmak üzere 183 sandalye kazanan Ulusal İlerici Cephe mecliste çoğunluğu elde tutuyor. Yüz binlerce kişinin öldüğü iç savaş nedeniyle milyonlarca seçmenin yurtdışına göç etmek durumunda kaldığı ülkede ciddi bir muhalefet de bulunmuyor.

82 YIL ÖNCE TÜRKİYE’YE KATILDI

20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması’nda Türkiye sınırları dışında kalan Hatay (İskenderun Sancağı), Suriye ile birlikte özerk bir yönetim olarak Fransız mandası altına girmişti. 1935 yılında Suriye ve Lübnan üzerindeki mandasını kaldıran Fransa, 9 Kasım 1936’da Suriye ile yaptığı anlaşma neticesinde Hatay’daki tüm haklarını Suriye’ye devretti. Ancak Türkiye bunun Ankara Anlaşması’nın ihlali olduğunu bildirerek karara karşı çıktı. Atatürk’ün de önemle üzerinde durduğu Hatay konusunda Türkiye’nin baskılarını arttırması sonucu 27 Ocak 1937’de Milletler Cemiyeti tarafından Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi. 29 Haziran 1939’da ise 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye’ye katılma kararı aldı. 7 Temmuz 1939 tarihinde Hatay il statüsü kazanırken, 23 Temmuz 1939 tarihinde Fransız askerlerinin de bölgeyi tamamen terk etmesiyle, Misak-ı Milli sınırlarında bulunan Hatay, Türkiye topraklarına katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ballon d’Or sonrası sular durulmuyor!Ballon d’Or sonrası sular durulmuyor!
ABD’de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındıABD’de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındı
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkMuhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma Artık
Akşener’den Asgari Ücret 4 Bin Lira Olsun ÖnerisiAkşener’den Asgari Ücret 4 Bin Lira Olsun Önerisi
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorÖzlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı Koruyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid’i bitirebilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ballon d’Or sonrası sular durulmuyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma Artık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Asgari Ücret 4 Bin Lira Olsun Önerisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı Koruyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ı Hedef Gösteren Bahçeli’ye Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası’ndan 7,5 Ay Sonra 128 Milyar Dolar Açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorAralık 1, 2021-4:40 pm
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…Aralık 1, 2021-4:34 pm
Sıla’nın şarkıcı kuzeninden olay sözlerAralık 1, 2021-4:25 pm
Kadir İnanır’dan haber var!Aralık 1, 2021-4:22 pm
Galatasaray’da Başkan Burak Elmas’tan Kerem Aktürkoğlu müjdesi!Aralık 1, 2021-1:42 pm
Trabzon Havaalanında Büyük Dolandırıcılık !Kasım 30, 2021-10:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !