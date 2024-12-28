NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE ŞOK CEZALAR

Diyarbakır’da gerçekleşen Narin Güran cinayetine ilişkin davada son karar verildi. Mahkeme, cinayeti işleyen Yüksel Güran (anne), Enes Güran (ağabey) ve Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak, davanın önemli isimlerinden biri olan Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza daha düşük çıktı; Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum, davanın ardından özellikle Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza konusunda büyük bir tartışmaya yol açtı.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, bu karara tepki gösterdi ve açıklamalarda bulundu. Eren, Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, Diyarbakır Barosu’nun bu karara itiraz edeceğini ifade etti. Eren, “Bu karar, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın sorumluluğuna dair beklentilerimizi karşılamıyor. Baro olarak bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Cinayet, Diyarbakır’ın gündeminde uzun süre yer etmiş, ve davada verilen kararların da büyük bir toplumsal yankı uyandırması bekleniyor. Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, suçun işleniş şekli ve failin yakın ilişkisi göz önünde bulundurularak verilmişti. Öte yandan, Nevzat Bahtiyar’a verilen hapis cezasının, olayın gelişimi ve suçun kapsamı bakımından yetersiz olduğu düşünülüyor. Bu bağlamda, Diyarbakır Barosu’nun istinaf başvurusunun önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi bekleniyor.

Bugün Türkiye’de herkesin gözleri Narin Güran cinayeti davasına çevrilmişti. Yıllardır süren adalet arayışının ardından nihayet beklenen cezalar açıklandı ve büyük bir merakla beklenen kararlar verildi. Davada sanıklar arasında yer alan tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Bu ceza, ailenin içindeki karanlık ilişkilerin ve cinayetin işleniş biçiminin korkunçluğunu gözler önüne serdi.

Cinayet ve İtiraf: Nevzat Bahtiyar’ın Cezası ve Hukuki Tartışmalar

Öte yandan, cinayet suçlamasından aklanan ancak başka suçlardan yargılanan Nevzat Bahtiyar’ın durumu, davanın en çok tartışılan noktalarından biri oldu. İtirafçı olan Bahtiyar, cinayetle doğrudan ilişkilendirilmemiş olsa da, suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Bahtiyar’ın bu cinayetin sırlarını saklayan ve Narin Güran’ı dereye götürüp saklayan kişi olduğu belirtilmişti.

Bu karar, davanın en dikkat çeken açıklamalarına neden oldu. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, davadaki kararın yetersiz olduğunu belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Eren, “Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa da onu dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da cinayete iştirak ettiği ve çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerektiği açıktır. Karar Nevzat açısından eksik kalmıştır ve Diyarbakır Barosu bu konuda istinafa başvuracaktır” dedi.

Adaletin Peşinde: Narin Güran Cinayetinde Verilen Cezalar ve Tartışmalı Karar

Bu açıklamalar, davanın daha fazla tartışılmasına ve hukuki sürecin nasıl şekilleneceğine dair beklentileri artırmış durumda. Hukuki çevrelerde, Bahtiyar’ın rolü ve cezai sorumluluğunun yeterince değerlendirilmediği düşünülüyor. Görülen o ki, bu dava, yalnızca suçluların cezalandırılmasıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda hukuki değerlendirmelerin ve adaletin ne ölçüde sağlandığına dair önemli bir örnek teşkil edecek.

KAYNAK: medyaradar