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EYT için ‘1 yıl ertelenecek’ iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

EYT için ‘1 yıl ertelenecek’ iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu
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21 Şubat 2023 - 13:10
Türkiye, ‘asrın felaketi’ olan depremin açtığı yaraları sarmak için seferber olurken, milyonların beklediği EYT düzenlemesinin ertelenebileceği iddiaları bir anda gündem oldu. EYT ile ilgili tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması son noktayı koydu.
EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 1

Türkiye, ‘asrın felaketi‘ olan depremin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 2

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinin ertelenebileceği iddiaları bir anda gündem oldu.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 3

Kulislerde söz konusu düzenlemenin 1 yıl sonraya bırakılacağı iddiaları konuşulurken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kararını verdiği öğrenildi.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 4

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremler 11 ili derinden sarstı.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 5

Söz konusu depremlerde binlerce bina yerle bir olurken, 40 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 6

Türkiye, bir yandan ‘asrın felaketi‘ için seferber olurken bir yandan da milyonlar EYT düzenlemesi için geri sayıma başlamıştı.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 7

Meclis’e geleceği belirtilen düzenleme için ortaya atılan bir iddia ise gündem yarattı.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 8

EYT 1 YIL ERTELENECEK Mİ?
Kahramanmaraş depremleriyle birlikte emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili yeni yasanın erteleneceğine dair iddialar kulislerde konuşulmaya başlandı.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 9

ERDOĞAN ‘EYT’ KARARINI VERDİ

Söz konusu erteleme önerisinin AK Parti’nin MYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade ettiği öğrenildi.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 10

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Gelen son bilgilere göre; Erdoğan, önümüzdeki hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istedi.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 11

Meclis, 28 Şubat günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Mart ayı başında EYT düzenlemesinin de meclisten geçmesi bekleniyor.

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EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu - Sayfa 12

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