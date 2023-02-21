EYT için ‘1 yıl ertelenecek’ iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Türkiye, ‘asrın felaketi‘ olan depremin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu.
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Milyonların beklediği EYT düzenlemesinin ertelenebileceği iddiaları bir anda gündem oldu.
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Kulislerde söz konusu düzenlemenin 1 yıl sonraya bırakılacağı iddiaları konuşulurken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kararını verdiği öğrenildi.
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremler 11 ili derinden sarstı.
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Söz konusu depremlerde binlerce bina yerle bir olurken, 40 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.
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Türkiye, bir yandan ‘asrın felaketi‘ için seferber olurken bir yandan da milyonlar EYT düzenlemesi için geri sayıma başlamıştı.
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Meclis’e geleceği belirtilen düzenleme için ortaya atılan bir iddia ise gündem yarattı.
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EYT 1 YIL ERTELENECEK Mİ?
Kahramanmaraş depremleriyle birlikte emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili yeni yasanın erteleneceğine dair iddialar kulislerde konuşulmaya başlandı.
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ERDOĞAN ‘EYT’ KARARINI VERDİ
Söz konusu erteleme önerisinin AK Parti’nin MYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade ettiği öğrenildi.
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NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Gelen son bilgilere göre; Erdoğan, önümüzdeki hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istedi.
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Meclis, 28 Şubat günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Mart ayı başında EYT düzenlemesinin de meclisten geçmesi bekleniyor.
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