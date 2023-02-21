EYT için ‘1 yıl ertelenecek’ iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Türkiye, ‘ asrın felaketi ‘ olan depremin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu.

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinin ertelenebileceği iddiaları bir anda gündem oldu.

Türkiye, bir yandan ‘asrın felaketi‘ için seferber olurken bir yandan da milyonlar EYT düzenlemesi için geri sayıma başlamıştı.