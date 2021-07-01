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A Spor Yorumcusu Hayat Tarzımı Değiştiriyorum Diyerek İstifa Etti

A Spor Yorumcusu Hayat Tarzımı Değiştiriyorum Diyerek İstifa Etti
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01 Temmuz 2021 - 14:28
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Murat Demiryas, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan spor kanalı A Spor ile yollarını ayrıldığını açıkladı…

A Spor editörü ve yorumcusu Murat Demiryas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kurumla yollarını ayırdığını duyurdu.

Demiryas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün itibariyle A Spor ile ailevi nedenlerle yollarımızı ayırdık. Aslında bir ayrılık değil, ara verme, hayat tarzını değiştirme diyelim. A Spor ailesine çok teşekkür ediyorum, bir hatamız olduysa affola…”

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