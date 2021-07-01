A Spor Yorumcusu Hayat Tarzımı Değiştiriyorum Diyerek İstifa Etti

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Murat Demiryas, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan spor kanalı A Spor ile yollarını ayrıldığını açıkladı…

A Spor editörü ve yorumcusu Murat Demiryas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kurumla yollarını ayırdığını duyurdu.

Demiryas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün itibariyle A Spor ile ailevi nedenlerle yollarımızı ayırdık. Aslında bir ayrılık değil, ara verme, hayat tarzını değiştirme diyelim. A Spor ailesine çok teşekkür ediyorum, bir hatamız olduysa affola…”