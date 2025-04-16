ESKİ MANKEN DUYGU ULAŞ’A MOTOSİKLET OLAYINDA TAKİPSİZLİK: MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

İstanbul’un elit semtlerinden Beşiktaş’ta yaşanan bir olay, kamuoyunda hem magazin hem de hukuk çevrelerinde dikkatle takip edildi. Eski manken Duygu Ulaş’ın, yaşadığı lüks sitede komşusunun motosikletine çarpması ve ardından olay yerinden ayrılmasıyla başlayan süreç, savcılığın aldığı takipsizlik kararıyla yeni bir boyut kazandı.

KOMŞUSUNUN MOTOSİKLETİNE ÇARPTI, OLAY BÜYÜDÜ

Olay, Beşiktaş’taki yüksek güvenlikli bir sitede bulunan otoparkta meydana geldi. Görgü tanıklarına ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Duygu Ulaş özel aracıyla otoparktan çıkarken, park halindeki bir motosiklete çarptı. Ancak iddiaya göre Ulaş, herhangi bir bildirimde bulunmadan olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu motosikletin sahibi olan Gözde Y., tatilden döndüğünde motosikletinde oluşan hasarı fark etti. Yapılan inceleme sonucunda zararın, tatil süresince meydana geldiği ve failin Duygu Ulaş olabileceği şüphesi oluştu. Site yönetimi ve kamera kayıtları incelenerek bu ihtimal netleşince, Gözde Y. doğrudan Duygu Ulaş’a ulaştı.

ZARAR TALEBİNE YANIT ALAMAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre motosiklet sahibi, oluşan maddi hasarın karşılanmasını talep etti. Ancak bu talep karşılıksız kaldı. Duygu Ulaş’ın herhangi bir uzlaşmacı adım atmaması üzerine, mağdur taraf İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan şikayet dilekçesinde, Ulaş’ın “güvenlik kameralarından açıkça görüldüğü şekilde” çarptığı, ardından olay yerinden uzaklaştığı, herhangi bir iletişim kurmadığı ve mağduriyetin giderilmediği belirtildi. Ayrıca, kazanın tespiti için kamera kayıtları, site görevlilerinin beyanları ve motosikletteki hasarın raporları da dosyaya eklendi.

SAVCILIK DOSYAYI İNCELEDİ, TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı detaylı şekilde inceledi. Sürece tanık olan kişilerden ifadeler alındı, güvenlik kamerası görüntüleri analiz edildi. Sonuç olarak, savcılık “kasıt unsuru bulunmadığına” hükmederek olayın bir trafik kazası kapsamında değerlendirileceğine ve cezai sorumluluk unsurlarının oluşmadığına kanaat getirdi.

Verilen bu karar doğrultusunda dosya kapatıldı. Bu gelişmeyle birlikte Duygu Ulaş hakkında yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

Alınan bu karar sosyal medyada ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı çevreler kararın yerinde olduğunu, olayın kasıtsız bir trafik kazası olduğunu savunurken; bazıları ise “lüks sitede yaşanan bu tür olayların, mağdurlar açısından daha adil ve uzlaşmacı çözümlerle sonuçlandırılması gerektiğini” dile getirdi.

DUYGU ULAŞ’TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olay sonrası hakkında çıkan haberlerle yeniden gündeme gelen Duygu Ulaş, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Sessizliğini koruyan eski mankenin ilerleyen günlerde kamuoyuna bir değerlendirme yapıp yapmayacağı ise merak konusu.