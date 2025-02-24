ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN GELECEĞİ MAHKEME KARARINA BAĞLI

Kaynak:Yeniçağ Gazatesi

Kaynak: Birsen Altuntaş

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları tarafından açılan davayla yayından kaldırılmıştı. Ancak dizinin yapım şirketi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazarın torunlarının dava kararına karşı bugün resmi itirazda bulunacak. Mahkeme, Medyapım’ın itirazına vereceği kararla dizinin yeniden yayına girmesine veya kalıcı olarak kaldırılmasına karar verecek.Dizinin Now TV kanalında yayınlanan bölümleri, torunların mahkemeden aldığı tedbir kararı sonrasında durduruldu. Buna bağlı olarak, Youtube ve Now TV platformlarından dizinin eski bölümleri de kaldırıldı. Ayrıca, RTÜK tarafından ceza alan dizinin geleceği merak konusu olurken, başrol karakter Şakir Paşa’yı canlandıran Fırat Tanış sosyal medya hesabından bu konuya sessiz kalmadı. Tanış, eski bir habere gönderme yaparak “Halikarnas Balıkçısı’nın evi köfteci çıktı” ifadesini paylaştı.Dizinin oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Bu yetenekli kadro, dizinin izleyici kitlesini oluştururken, yaşanan bu hukuki süreç dizinin geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor.