Konya’da ilaç israfı: Yüzlerce kutu ilaç yol kenarına atıldı

Konya’da yol kenarındaki boş arazide yüzlerce kutu kullanılmamış ilaç bulundu. Olay, Antalya kara yolu üzerinde aracını park eden Ebru İncel ve kızı Hayat İncel’in dikkati sayesinde ortaya çıktı. İncel ailesi, otomobillerinin ikaz lambası yanınca güvenli bir şekilde aracı yol kenarına çekti. Aracın yanında yerde çok sayıda ilaç kutusu olduğunu fark eden Ebru İncel, yaptığı açıklamada, “Aracımızın seyir halindeyken ikaz lambası yandı. Güvenli bir şekilde sağ tarafa durdum. Yerde tablet olarak ilaçları fark ettim. Daha sonra meraklanıp inceledim ve çok sayıda kullanılmamış ilaç bulduk. Aralarında tansiyon, vitamin, insülin, ağrı kesici ve diyabet hastalarının kullandığı ilaçlar ile şırıngalar vardı. Hem milli servet hem de insan sağlığına zararlı. Ayrıca cam şişelerin de yangın riski oluşturabileceğini unutmayalım. Dün yağan yağmurda bu ilaçlar ıslanmış, zaten çok pahalı ilaçlar arasında gerçekten değerli olanlar var,” dedi.

Kızı Hayat İncel ise yaptığı açıklamada, “Bir ilacı araştırırken, hamilelerin kullandığını ve 20 günlük tedavi süresinin yaklaşık 1000 lirayı bulduğunu öğrendim. Bu ilaçların çok pahalı ve hiç kullanılmamış olmaları dikkat çekici,” diye konuştu.

Olay yerindeki ilaçlar arasında şırıngalar da bulunurken, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Kullanılmamış ve pahalı ilaçların yol kenarına atılmış olması, hem milli servetin israfı hem de çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk teşkil ediyor. Vatandaşlar bu tür ilaç israfının önlenmesi ve sorumluların bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.