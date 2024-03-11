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ÇEKİM YASASI

ÇEKİM YASASI
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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11 Mart 2024 - 14:04

Zihnimize nasıl komut verirsek o şekilde kendini yapılandırıyor. Telefon veya bilgisayarlar hatta televizyonlar içerisine nasıl bir kod yerleştirilirse bize o şekilde hizmet ediyor. Zihnimizin içerisinde bulunan kod ise dna sarmalları içerisinde bulunan sinapslar ve nöronlar aracılığıyla elektronik bir aygıtın kablo bağlantıları gibi evrende görünmez bağlantılar oluşturuyor. Sinapslar sürekli tekrar eden düşüncelerin oluşturduğu nöronlar ile bağlantı kurarken çekim gücünün sonsuz yüksek olasılıklarından söz ediyoruz hangi düşünce kalıplarına sahipseniz o frekansı hayatınıza çekiyorsunuz örneğin psikologların yazdığı ilaçlar zihnin kireçlenmiş kısımlarını tedavi ediyor , onarıyor. Tüm bu ilaçlara gerek duymadan hiçbir destek almadan hayatına sağlıklı bir biçimde devam eden kanserli beyin hücrelerini düşününün yeniden yapılandırılarak kanser tedavi edilebiliyor .

İnsan düşünce gücü ile her şeyi yapabilir, hayatında istediği her şeyi kendisine çekebilir bunun için zaman , şartlar ve koşullar gibi sınırlandırmalar yoktur. Fırsatlar inandığınız sürece sizin için gerçekleşmeyi bekliyor ve hayal ettiğiniz sürece etrafınıza o titreşimi sağlayan insanlar, olasılıklar ve enerjileri çoğaltıyorsunuz.

Çekim gücü sonsuzdur bir sineği taklit eden uçak ,bir balığı taklit eden gemi ,bir beyni taklit eden bilgisayar gibi… Elbette bunların hepsini insan zihni yapıyor. İnsan bilincin ötesinde bir varlıktır, sonsuzluğun ötesinde bir yaratıcının ışığını taşırken bizi zincirleyen tüm tutsak düşüncelerden özgürleşmek gerekliliktir.

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