Sahte İndirimlere Son: 10 Günlük Fiyat Takibi Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı önemli bir adım atıyor. Özellikle e-ticaret siteleri ve zincir mağazalarda sıkça karşılaşılan “yapay indirim” uygulamaları, yeni düzenleme ile birlikte daha yakından denetlenecek. Şu anda yürürlükte olan 30 gün kuralı kapsamında, bir ürünün kampanya öncesindeki son 30 gündeki en düşük fiyatı esas alınarak indirimli fiyatlar belirleniyordu. Ancak bazı satıcılar, bu kuralı esneterek tüketiciyi yanıltan fiyatlarla kampanya düzenleyebiliyordu.

Hazırlanan yeni düzenleme taslağı ile birlikte, artık indirimli satışlarda ürünün kampanya öncesindeki son 10 gün içindeki en düşük fiyatı esas alınacak. Böylece satıcıların, kampanya öncesinde fiyatları yükselterek yapay indirim göstermesinin önüne geçilecek. Yeni sistemde tüketiciler, etiketlerde hem indirimli fiyatı hem de önceki 10 gün içindeki en düşük fiyatı görebilecek. Bu uygulamanın amacı, alışverişte şeffaflığı artırmak ve tüketicinin gerçekten avantajlı fiyatlardan faydalanmasını sağlamak.

Reklam Kurulu, 2025 yılının ilk 6 ayında sahte indirim ve kampanya kurallarına uymayan 753 kampanyaya toplam 141 milyon TL ceza kesti. Yeni düzenleme ile birlikte bu denetimlerin daha da artması ve usulsüz kampanyaların önüne geçilmesi planlanıyor. Özellikle internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşlar için, alışveriş deneyiminin daha güvenilir hale gelmesi hedefleniyor.

Türkiye’de yürürlüğe girmesi beklenen 10 gün kuralı sayesinde, tüketiciler gerçek indirimlerden haberdar olacak ve alışverişlerini daha bilinçli şekilde yapabilecek. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’te görüşülerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri de yeni kuralın, haksız rekabeti önleyeceği ve perakende sektöründe şeffaflığı artıracağı görüşünde birleşiyor.