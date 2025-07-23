MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memur ve emeklilerin maaşları için yeni taleplerini açıkladı. Sendikanın talepleri arasında, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 30, ikinci altı ayında yüzde 20 oranında zam yapılması, 2026 Ocak ayından itibaren de yüzde 10 refah payı verilmesi öne çıkıyor. Ayrıca 2027 yılının Ocak ve Temmuz aylarında da yüzde 20 zam ve yine Ocak ayında yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Böylece iki yıl boyunca maaşlara toplamda ciddi bir artış hedefleniyor. Enflasyon farkının ise aylık olarak maaşlara eklenmesi isteniyor.

Kamu-Sen, 2025 yılında verilen zam oranının enflasyonun altında kaldığını ve bu nedenle memur ve emeklilere 7.500 TL telafi zammı yapılmasını da talep ediyor. Sendika, en düşük memur maaşının 2026 sonunda 84 bin TL’yi, 2027 sonunda ise 122 bin TL’yi aşmasını öngörüyor. Bunun yanında, 2023’te verilen ek ödemenin emekli memurlara da yansıtılması, birinci dereceye ulaşan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve lojmandan yararlanmayan, kirada oturanlara aylık 20 bin TL kira yardımı sağlanması talepler arasında.

Ayrıca büyükşehirlerde çalışan memurlara 6 bin TL büyükşehir tazminatı, gelir vergisinin yüzde 15’te sabitlenmesi ve yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesi isteniyor. Toplamda 429 maddeden oluşan bu taleplerin, memur ve emekliler için daha iyi çalışma ve yaşam koşulları sağlamayı hedeflediği belirtildi. Toplu sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos’ta başlayacak ve 30 gün sürecek. Yaklaşık 3 milyon memur ve 2,5 milyon emeklinin maaşları ve sosyal hakları bu görüşmelerde şekillenecek.

Türkiye Kamu-Sen’in açıkladığı bu talepler, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle refah payı, ek gösterge, kira yardımı ve vergi indirimi gibi başlıklar, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Toplu sözleşme süreci, memur ve emeklilerin 2026-2027 dönemindeki yaşam standartlarını belirleyecek.