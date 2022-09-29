Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Faizle ilgili net mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12’ye kadar düşürdük, yeter mi? Yetmez, bunun daha da inmesi lazım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde;

Ülkemizin 81 vilayetinden gelen esnaf ve sanatkar odalarımızın temsilcileriyle federasyon yöneticilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. TESK 2 milyonu aşan üye sayısıyla beşeri ve iktisadi hayatımızın temel direklerinden biridir. Esnaf ve sanatkar, sokağımızın başında çayımızı yudumladığımız ocaktır. Bir tas çorbasını içtiğimiz bereketli dükkandır, sıcacık ekmeğimizi aldığımız fırındır, alışveriş yaptığımız manav, bakkal, kasaptır. Esnaf ve sanatkar dar günümüzde kapımızı çalan dostumuzdur. Türkiye’de esnaf kesimi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir geleneğe sahiptir.

’Bizim kültürümüzde esnaf ve sanatkar sadece ticaret erbabı değildir. Sadece mal alıp satan tüccar değildir. Biz de esnaf tüm vasıflarının ötesinde öncelikle ahidir yani kardeştir. Mertliğin, cesaretin, yiğitliğin sembolüdür. ‘Alışverişte, ölçüde, tartıda doğru ol’ şiarıyla hanesine helal rızık götüren gönül insanlarıdır. Ahilik teşkilatının temellerinin atıldığı Selçuklu’dan günümüze esnaf ve sanatkarlarımız millet varlığımızın teminatı oldular. Tarih boyunca hep yolda kalmışlar, kimsesizler, garipler, yolcular; ahi teşkilatımız tarafından sahiplenildi, giydirildi, doyuruldu.

15 Temmuz gecesi milletimizin tamamıyla birlikte esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. FETÖ’cü alçakların şehit ettiği 252 insanımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, polislerimizin, askerlerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımızda bulunuyordu.

Bizler tarih boyunca pek çok badire atlatmış bir milletin mensuplarıyız, bugünlere akrebin kıskacında yoğurularak geldik, mücadele ettik çile çektik, vatanımız korumak için gerektiğinde şehitler verdik. Her defasından karşılaştığımız sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardık. Onca saldırıya rağmen hala bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyorsak bunun sebebi milletimizin birliğine sahip çıkmasıdır.

Küresel ticaretin tamamen durma noktasına geldiği salgın günlerinde muhalefetin çağrılarına rağmen esnafımız milletimize bedel ödetecek kararlar almadı. Hangi kesimden olursa olsun; hiçbir vatandaşımıza nerede bu devlet dedirtmediğimiz gibi devlet olarak elimizi taşın altına koyduk.

Esnaf ve sanatkarlarımızın hane gelirlerini korumak amacıyla kredi geri ödemelerini 14 milyar liralık taksit tutarını öteledik. Esnaf ve sanatkarımız millet varlığımızın teminatıdır.

Gelir kaybı ve kira desteğinin yanısıra 3 ve 5 bin TL hibe desteklerimiz nakit akışının korunmasında pay sahibi oldu. Piyasaya bu süreçte 4.6 milyar TL aktardık.

“EN BÜYÜK DÜŞMANIM FAİZDİR”

Göreve geldiğimizde sizlerin en büyük sorunlarından biri finansmana erişim sıkıntısıydı, bankalarla cebelleşerek finansmana erişimin önündeki engeli kaldırdık. Benim en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12’ye kadar düşürdük, yeter mi? Yetmez, bunun daha da inmesi lazım.

Aramızda yüksek faizi savunanlar da var başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyorlar Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var inşallah yılbaşından sonra bu enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve savunuyorum.

KAMU BANKALARINA ÇAĞRI

Kamu bankalarına talimatım var, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız gerekli desteği vereceksiniz. İşyeri ve taşıt alımlarında kredi üst limitini 1 milyona çıkarmıştık, biz geldiğimizde %40 faiz oranı ile Halkbank’tan finansmana erişebilenler, şimdi %9,5 seviyesinde bir oranla buna ulaşabiliyor. Esnaf ve sanatkarlara sunduğumuz imkanlar arasında sıfır faizli krediler de yer alıyor. Esnaflarımıza Halkbank’tan 234 milyar lira kaynak sağladık. Halkbank daha önce devletin ve finans sektörünün kaynakları sadece belli sermaye çevrelerine akarken biz bu imkanları esnaf ve sanatkarlara sunduk.

“PUTİN İLE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK”

Türkiye küresel ekonomiyle tamamıyla bütünleşmiş bir ülkedir. Dünyada yaşanan krizlerin Türkiye’yi es geçmesi elbette düşünülemez. Küresel fırtınadan ister istemez biz de etkileniyoruz. Üretimdeki aksamaların yansımalarını şimdi çok daha net görebiliyoruz. Tüm dünya son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmektedir. İngiltere’de Sterlin patladı. Nereden nereye geldi. Övünüyorlardı… Ama şimdi bugün aldığımız haberlerle patladılar. Bu sorunlara bir de Rusya Ukrayna arasındaki savaş eklendi. Enerji fiyatları astronomik fiyatlara çıkmış, gıda krizi ürkütücü boyutlara ulaşmıştır.

Putin ile bu akşam bir görüşmemiz olacak. Görüşmemizde Ukrayna ile sıkıntıları değerlendireceğiz. Fevkalade bir durum olmazsa kışı dünyanın birçok ülkesine göre sıkıntısız geçireceğiz. Üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerini görüyoruz. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolarlık ihracat vardı, şimdi 250 milyar doları aşan 300 milyar dolara giden ihracata eriştik.