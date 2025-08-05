SAHTE DİPLOMA OPERASYONUNDA 37 TUTUKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve ehliyet düzenlemelerine yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonlarda 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37’sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, kamu kurumlarına yasa dışı erişim sağlayan bir suç ağının çökertilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

E-İMZA ÜZERİNDEN KAMU SİSTEMLERİNE SIZMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanarak sahte belgeler üretildiği ve bu belgelerle sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı tespit edildi. TÜRKTRUST ve E-İMZATR gibi elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının bazı bayileri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılarak e-imza başvuruları yapıldığı belirlendi.

Bu yöntemle kamu sistemlerine sızan şüpheliler, sahte üniversite ve lise diplomaları ile ehliyet belgeleri düzenledi. Soruşturma kapsamında 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi.

İKİ DALGA OPERASYON: 23 İLDE EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Yerlikaya’nın açıklamasına göre operasyonlar iki dalga halinde gerçekleştirildi:

1. Dalga Operasyon (7 Ocak 2025): Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. 126 şüpheli yakalandı, 17’si tutuklandı.

Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. 126 şüpheli yakalandı, 17’si tutuklandı. 2. Dalga Operasyon (23 Mayıs 2025): 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. 61 kişi gözaltına alındı, 20’si tutuklandı.

16 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. 61 kişi gözaltına alındı, 20’si tutuklandı. Operasyonlar sonrası aranan 10 kişi daha yakalanarak adli sürece dahil edildi.

Toplamda 197 şüpheli yakalanırken, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

YERLİKAYA: “OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sahte belgelerle kamu sistemlerine erişim sağlayan bu suç örgütünün çökertilmesi, kamu güvenliği açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.