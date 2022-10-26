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Roman Abramoviç İstanbullu oldu

Roman Abramoviç İstanbullu oldu
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26 Ekim 2022 - 17:55

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan ayrılan Roman Abramoviç, İstanbul’a yerleşiyor. Her sabah Boğaz’da yürüyüş yapan Rus oligark, yalı almak için kolları sıvadı.

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramoviç, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasının ardından yaşadığı İngiltere’den ayrılmış, bir süre Ege sularında dev yatıyla gezdikten sonra İstanbul’a demir atmıştı.

 

Roman Abramoviç İstanbullu oldu

Batı ülkelerinin ambargo uyguladığı oligark, şimdilik misafir olarak yaşadığı İstanbul’a temelli yerleşme kararı almış. Bir İstanbullu gibi yaşamaya başlayan Abramoviç, her sabah Rumelihisarı’nda bir kafede kahvesini içiyor, sonra de Boğaz hattında yürüyüş yapıyor.

Duyduğuma göre her gün Bebek’e kadar yürüyen Abramoviç, hem spor yapıyor hem de yalılara bakıyormuş. 8,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamlarından biri olan Abramoviç, yalı almak için kolları sıvamış. İstanbul’a bayılan iş insanına başka ülkeler de kucak açmıştı. Ama Abramoviç, tercihi hem coğrafi hem de kültürel olarak Doğu ve Batı’nın merkezi olan İstanbul’dan yana kullanacak belli ki…

 

Roman Abramoviç İstanbullu oldu

Türk takımı alabilir

Rusya’ya uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle sahibi olduğu Chelsea Kulübü’ne İngiliz devletinin el koyması ve satışa çıkarmasıyla zor durumda kalan Abramoviç’in yeni bir kulüp arayışında olduğu da biliniyor.

 

Roman Abramoviç İstanbullu oldu

 

İngiliz gazeteleri ünlü oligarkın İspanya’nın Valencia takımıyla ilgilendiğini yazsa da, hâlâ Türk kulüpleriyle dirsek temasının devam ettiği de iddialar arasında…

Veliefendi’de heyecanlı anlar

Cemiyetin ünlü ismi milli binici Aslı Sipahi, hafta sonu heyecanlı anlar yaşadı. İstanbul yarış programındaki tek sentetik pist mücadelesi olan Enver Kadıoğlu Koşusu’nu kazanan Girl Gone Bad adlı kısrak, Sipahi’nin yakın dostlarının.

 

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