Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kılıçdaroğlu’ndan çok sert Atatürk Havalimanı çıkışı! “Bunun adı vatana ihanettir”

Kılıçdaroğlu’ndan çok sert Atatürk Havalimanı çıkışı! “Bunun adı vatana ihanettir”
2 views
17 Mayıs 2022 - 10:11

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak olan millet bahçesi projesine tepki gösterdi. Yabancı yatırımcılara seslenen ana muhalefet lideri, Arapça ve Türkçe yayımladığı mesajda “Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin.” ifadelerine yer verdi.

Twitter’da seri halinde tweet atan CHP lideri, “Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?

Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?

Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?

Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin.

“İnsanların parasını çalarak yapılan hiçbir şey sizin tarafınıza satılamaz. Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin.” (Arapça’dan otomatik çevrilmiştir)

Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş “Talimat aldım, mecburdum. diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyat arttıran 65 bin kişi tespit edildiFiyat arttıran 65 bin kişi tespit edildi
Sahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: Hepsi kurtarıldıSahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: Hepsi kurtarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu Arapça Tweet Atıp Katarlılara Gözdağı VerdiKemal Kılıçdaroğlu Arapça Tweet Atıp Katarlılara Gözdağı Verdi
AK Parti kanadından SADAT yorumu! “Ticari bir şirket, biz neden bu konuya karışalım ki”AK Parti kanadından SADAT yorumu! “Ticari bir şirket, biz neden bu konuya karışalım ki”
DEAŞ’lı ‘canlı bomba’ talimat beklerken yakalandıDEAŞ’lı ‘canlı bomba’ talimat beklerken yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Soylu: ‘Polisimize taş atıyorlar, bunu yapan milletvekili’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşsizlik yüzde 11.4 oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fiyat arttıran 65 bin kişi tespit edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: Hepsi kurtarıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Sığınmacılar gitmezse azınlığa düşeceğiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pentagon’dan Erdoğan’ın NATO çıkışına yorum geldi! “Bize düşmez…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan çok sert Atatürk Havalimanı çıkışı! “Bunun adı vatana ihanettir”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da özel hareket destekli Twitch operasyonu
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !