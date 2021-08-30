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30 Ağustos Mesajı Gündem Oldu

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30 Ağustos Mesajı Gündem Oldu
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30 Ağustos 2021 - 16:18
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla “Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir” notuyla paylaştığı video gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla “Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir” dedi.

Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından, “30 Ağustos, büyük Türk milletinin 7 düvele dur dediği tarihtir. Dumlupınar’da ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir…’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklâl kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyoruz” notuyla videolu bir mesaj paylaştı.

Akşener, videonun sonunda, “Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir” dedi.

İŞTE GÜNDEM OLAN O VİDEO

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