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Abi böyle şeyler sormayın ya!

Abi böyle şeyler sormayın ya!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Nisan 2023 - 12:33

Emina Jahovic çocuklarıyla çıktığı Maldivler tatilinden dönüşte, havalimanında görüntülendi.

– Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’la evliliğinden olan oğulları Yaman ve Yavuz’la önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Maldivler tatilinden döndüklerini söyleyen Jahovic’e “Tatilde yanınızda bir de beyefendi varmış. Sevgiliniz miydi?” sorusu yöneltildi.

Abi böyle şeyler sormayın ya

– Emina Jahovic “Öyle bir şey yok. Ben çocuklarımla tatil yaptım. Çocukların yanında böyle şeyler sormayın lütfen” dedi. Yaman Sandal da uzaklaşırken muhabirlerden ricada bulundu: “Abi böyle şeyler sormayın ya!” Deniz BOY

Pepper Bodrum yolcusu
-Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, arife günü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bayram yolcularından biri de Ebru Akel’di.

Abi böyle şeyler sormayın ya

– Köpeği Pepper ile görüntülenen ünlü sunucu, Bodrum’a gideceğini söyledi. Akel, uçuş öncesi köpeğine su içirirken objektife yansıdı.Behlül AYDIN

Abi böyle şeyler sormayın ya

Barcelona’ya uçtular

Abi böyle şeyler sormayın ya


Şebnem-Celal Çapa da tercihini yurt dışından yana kullandı. Çift, tatil için Barcelona’ya uçtu.

Abi böyle şeyler sormayın ya

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Bayram tatili için Barcelona’ya gitti.

Kızıyla Tatil yapacak

Abi böyle şeyler sormayın ya


Murat Pilevneli, eski eşi Tuba Ünsal’dan olan kızı Sare ile birlikte Tatil için yurt dışını tercih etti.

Tek başına

Abi böyle şeyler sormayın ya

Bilgün Dereli, tek başına geldiği havalimanında Roma’ya gittiğini belirtti.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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