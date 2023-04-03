– Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’la evliliğinden olan oğulları Yaman ve Yavuz’la önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Maldivler tatilinden döndüklerini söyleyen Jahovic’e “Tatilde yanınızda bir de beyefendi varmış. Sevgiliniz miydi?” sorusu yöneltildi.

– Emina Jahovic “Öyle bir şey yok. Ben çocuklarımla tatil yaptım. Çocukların yanında böyle şeyler sormayın lütfen” dedi. Yaman Sandal da uzaklaşırken muhabirlerden ricada bulundu: “Abi böyle şeyler sormayın ya!” Deniz BOY

Pepper Bodrum yolcusu

-Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, arife günü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bayram yolcularından biri de Ebru Akel’di.

– Köpeği Pepper ile görüntülenen ünlü sunucu, Bodrum’a gideceğini söyledi. Akel, uçuş öncesi köpeğine su içirirken objektife yansıdı.Behlül AYDIN

Barcelona’ya uçtular





Şebnem-Celal Çapa da tercihini yurt dışından yana kullandı. Çift, tatil için Barcelona’ya uçtu.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Bayram tatili için Barcelona’ya gitti.

Kızıyla Tatil yapacak





Murat Pilevneli, eski eşi Tuba Ünsal’dan olan kızı Sare ile birlikte Tatil için yurt dışını tercih etti.

Tek başına



Bilgün Dereli, tek başına geldiği havalimanında Roma’ya gittiğini belirtti.



Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.