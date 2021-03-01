Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler’de yakalandılar
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam Etiler’de sevgilisiyle kameralara yakalandı.
2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz’dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, aşk orucunu bozdu.
Güzel sunucu önceki akşam yeni aşkıyla Etiler’de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.
Bir hayli keyifli olduğu gözlenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı.
Gazeteciler güzel sunucuya “Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?” sorusunu sordu
Esmersoy, “Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor” cevabını verdi.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan sunucu, muhabirlerin “Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:
“Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek yok” diyerek kaçamak cevap verdi.
Güzel sunucu ile ilk kez görüntülenen genç sevgilisinin henüz kim olduğu bilinmiyor.
Şoförün ise arka koltukta oturduğu görüldü.
Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Güzel sunucunun öne çıkan paylaşımları şöyle…