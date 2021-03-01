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Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler’de yakalandılar

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler’de yakalandılar
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11 Aralık 2021 - 12:30

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler’de yakalandılar

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam Etiler’de sevgilisiyle kameralara yakalandı.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 1

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz’dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, aşk orucunu bozdu.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 2

Güzel sunucu önceki akşam yeni aşkıyla Etiler’de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 3

Bir hayli keyifli olduğu gözlenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 4

Gazeteciler güzel sunucuya “Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?” sorusunu sordu

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 5

Esmersoy, “Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor” cevabını verdi.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 6

Uzun süredir hayatında kimse olmayan sunucu, muhabirlerin “Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 7

“Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek yok” diyerek kaçamak cevap verdi.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 8

Güzel sunucu ile ilk kez görüntülenen genç sevgilisinin henüz kim olduğu bilinmiyor.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 9
Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 10

Şoförün ise arka koltukta oturduğu görüldü.

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 11

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Güzel sunucunun öne çıkan paylaşımları şöyle…

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 12

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 15

Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler'de yakalandılar - Sayfa 21

 

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